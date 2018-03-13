財政部長許虞哲明赴立院 聚焦5大施政重點

財政部長許虞哲明 (14) 日將赴立法院財政委員會提出業務報告，財政部在書面報告中提出包括提升薪資所得計算合理性、檢討綜所稅各項扣除額、以及規劃自 2019 起實施網路 APP 兌獎，並擴大四大超商為實體通路兌獎據點等五大施政重點。

根據財政部書面報告指出，未來的施政重點主要分為五大方向，包括第一統籌國家財力資源，落實開源節流措施，其中針對「公共債務法」嚴格管控債務規模，研擬「財政收支劃分法」修正草案，以及督請公股銀行積極提供五加二新創產業、都市更新、綠能科技及新南向政策等金融支援。

第二持續健全稅制，其中包括提升薪資所得計算合理性、檢討綜所稅各項扣除額，預定在 2018 年 6 月底提出修正草案，檢討綜所稅各項扣除額；另也加速推動行動支付，研擬「稅務違章案件減免處罰標準」修正草案，營利事業利用電子支付帳戶進行款項收付達一定比率者，給予營所稅減免處罰優惠，提升使用電子支付的誘因。

至於外界關注的統一發票訊息，擬規劃自 2019 年起實施網路 APP 兌獎，提供 24 小時兌獎服務，擴大四大超商為實體通路兌獎據點，包括連鎖商店、基層金融機構等約 12,968 處，確保兌獎權益。

第三強化邊境查緝，提升通關效能，積極辦理海運 X 光貨櫃檢查儀汰舊換新計畫，規劃 2018 年底完成汰換，以及加強洗錢防制業務；第四加強共同開發，增進資產活化效益，其中包括合再生能源政策，提供國有非公用土地、釋出國有房地協助推動社會住宅等。

第五則是引進民間資金投入公共建設，其中研修相關法規，包括「促進民間參與公共建設法施行細則」、「擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵作業要點」等。