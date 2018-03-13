從美股資金流向來看 最受歡迎排名第1的科技股是這檔

美股科技股又開始旺得不得了，歷經元月下旬減持科技股的投資人開始回過頭來尋找加碼的標的，或許從資金流向來看，誰是最具「漲相的個股？以下這張圖表可以提供參考。

10 檔最受歡迎科技股排名。（來源：MarketWatch 網站）

圖表中的前 5 檔股票，正是去年紅得發紫的「FAANG」股票，分別是臉書（FB-US）、蘋果（AAPL-US）、亞馬遜（AMZN-US）、Netflix（NFLX-US）及 Googl（GOOGL-US）。

另 5 檔受歡迎的科技股則是 AMD（AMD-US）、阿里巴巴（BABA-US）、微軟（MSFT-US ）、NVIDIA（NVDA-US）和 Tesla（TSLA-US）。

資金流向的排名，意味著有更多資金流入的股票，通常最具漲相，但事實並非完全如此，還必須考量資金流的來源通常分三大類，分別是專業人士的聰明錢、一般投資大眾的資金動能及軋空回補的買盤。

投資顧問公司 The Arora Report 創辦人 Nigam Arora 在《MarketWatch》撰寫專文指出，未經風險調整的個股資金流向排名，Netflix 位居第一，亞馬遜排名第二；若基於風險調整排名，阿里巴巴排名第一，臉書則排名第二。

Arora 強調，積極的投資人若尋找短線交易的標的，應該關注的是非風險調整的資金流向排名；但若是尋求長線投資的成長型投資人，那就應該關注風險調整後資金流向的排名。