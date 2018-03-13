美股的最大挑戰不是貿易戰，而是……

摘要：2 月波動性回歸帶來的市場慘狀猶在昨日，雖然目前 VIX 早已回落，但分析師認為，川普關稅計劃導致的貿易戰風險，給隨時可能再度飆升的波動性又留下一顆地雷。

受川普宣布關稅計劃以及隨後白宮經濟顧問科恩離職的影響，美股一度出現回調，但是很快又重新反彈回來。分析師認為，對於當前的美股市場而言，最大的風險並不在於貿易戰，而是波動性的回歸。

彭博市場評論專欄作家 Garfield Reynolds 撰文認為，美股的回升似乎消除了川普關稅計劃所引發的擔憂，雖然投資者仍需對貿易保護主義的抬頭保持警惕，但川普的最新措施並不會產生持久的影響。

上周四（3 月 8 日），川普簽署對進口鋼鐵徵收 25% 及對鋁徵收 10% 關稅的行政命令，加拿大與墨西哥得以臨時性豁免，隨後澳洲也獲得豁免。

Reynolds 認為，川普關稅行動面臨的最大風險在於歐盟的反擊，如果隨後川普繼續回應則可能造成嚴重影響。但這種情況很難確定，並且需要時間觀察。目前來看更加切實的擔憂則在於波動性，這是否會令市場持續向上的趨勢徹底改變尤其需要注意。

今年 2 月 5 日，市場波動突然回歸，衡量美股波動率的「恐慌指數」VIX 在毫無預警的情況下，出現歷史性飆漲，一度升至 30 附近，美銀美林稱其為 VIX 的「明斯基時刻」。

當日美股盤後，做空 VIX 指數的交易所交易單據（ETN）XIV 暴跌 87%，儼然成了交易員唯恐避之不及的滑鐵盧，市場上演一場集體割肉出逃的戲碼。手中持有最多 XIV ETN 的瑞信銀行的部位賬面價值大幅縮水 4.8 億美元。

美銀美林認為，之所以出現急劇的飆漲，是大量加了槓桿的反向 VIX 產品的再平衡需求所導致的。該銀行認為，隨著 VIX 期貨基礎水平顯著提高，且空倉大量減少，短期內再次出現 2 月 5 日的情況的可能性不大。

目前 VIX 已經回落至 16 左右，Reynolds 認為，雖然 VIX 指數回落，但其他資產的價格波動仍令人擔憂，尤其是美國公債。

上周五基準 10 年期美債殖利率盤中升破 2.9%，一度漲至 2.9121%，創上月聯準會主席鮑威爾首次國會作證以來新高。而按照新債王 Jeff Gundlach 的說法，2.63% 的殖利率是美國十年期公債的紅線，一旦突破這一紅線，不僅美國公債承壓，連年高歌猛進的美股也可能遭遇較大風險。

富國銀行證券策略主管哈維（Christopher Harvey）也曾提到，未來美股也將面臨更大波動。

「我們預計，今年波動性相比去年會大幅上升。」

Reynolds 認為，目前全球貨幣政策轉向、美國及歐洲政治問題以及通膨引發的擔憂，已經成為可能引發波動性飆升的驅動因素，如今貿易戰風險又埋下一顆新的地雷，讓市場未來避免波動性飆升難上加難。

對於美股來說，2 月波動回歸所導致的市場巨震只是冰山一角。華爾街見聞此前提到，據 Fasanara Capital 測算，包括風險平價基金、CTA、voltargeters 和養老金等在內的產品，押注低波動率的資金可能達到 22 兆美元。

『新聞來源／華爾街見聞』