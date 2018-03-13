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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧03月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23928      5027   475.99  
0059   富邦金融             15083      4973   303.30  
0058   富邦發達              7390      4196   176.12  
0051   元大中型100          11151      9500   117.38  
0055   元大MSCI金融         34222     36654    93.36  
00704L 台新MSCI台灣正2       4275      4878    87.64  
0054   元大台商50            9328     12124    76.94  
00707R 元大S&P日圓反1        4054      5355    75.70  
00714  群益道瓊美國地產      3604      5567    64.74  
0052   富邦科技              3736      6000    62.27  
00663L 國泰臺灣加權正2       2621      4309    60.83  
00702  國泰標普低波高息      8297     13688    60.62  
0053   元大電子              3945      6988    56.45  
00635U 元大S&P黃金          24206     44014    55.00  
00698L 元大美債7-10正2       2770      5649    49.04  
0061   元大寶滬深          194234    399116    48.67  
00705R 台新MSCI台灣反1       3429      7315    46.88  
00699R 元大美債7-10反1       2384      5714    41.72  
00691R 兆豐藍籌30反1         2889      7106    40.66  
00692  富邦公司治理         47491    120280    39.48  
006206 元大上證50           66362    188278    35.25  
008201 BP上證50               934      2749    33.98  
006207 FH滬深               50232    150392    33.40  
00667  元大韓國              1565      4929    31.75  
00657  國泰日經225           2134      6764    31.55  
00689R 國泰20年美債反1       1600      5389    29.69  
00642U 元大S&P石油          29315    101821    28.79  
00639  富邦深100            78696    303403    25.94  
00648R 元大S&P500反1        36327    144188    25.19  
00633L 富邦上証正2         139427    558958    24.94
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