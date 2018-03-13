新交所擬放寬上市要求 搶科技公司當地掛牌

繼香港計畫容許「同股不同權」企業上市，以及中國有意推出中國預託證券 (CDR) 吸納特殊股權公司掛牌之後，新加坡亦有意放寬上市要求，以爭取科技公司到當地掛牌。

《星島日報》報導，新加坡交易所早在去年 2 月，便發出容許非同權的初步諮詢文件，預計本月便會就最終方案再諮詢公眾。按照去年的方案，採用非同權方式上市的公司至少要有 5 億新加坡元的市值，以保障小投資者。

不過，外電引述消息指，新交所可能免除最低市值的限制。消息並指，新交所亦會取消非同權公司必須在主板上市的要求。換言之，新交所的最終方案，對非同權公司的限制較去年公布的初稿寬鬆得多。

相比之下，港交所 2 月公布的方案，非同權公司最少要有 100 億元市值以及不少於 10 億港元的年度收益。如果收益未達標，市值便要超過 400 億元，港交所的上市要求較傳聞中的新交所方案嚴格。

除了新加坡之外，中國即將推出的預託證券，也是以吸納科技企業為目標。不過，立信德豪會計師事務所董事林鴻恩卻指出，新加坡股市的規模以及流通量均較香港遜色，至於中國即將推出的 CDR，上市後在二手市場集資限制甚多，例如要中證監批准才可以配股。因此，港交所對於吸納科技企業方面，仍然有優勢。