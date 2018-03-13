星展CEO：銀行業應向科技公司學習 向新創企業看齊

東南亞最大銀行的 CEO 周二表示，面對來自中國科技鉅子阿里巴巴 (BABA-US) 快速成長的金融服務引發的的激烈競爭，銀行業必須向科技公司學習。

星展集團 (D05-SG) CEO Piyush Gupta 指出，這意味著銀行業必須做一些事情：「接受」與它們一樣的技術，並將企業文化轉變為「向新創看齊」。

他說，「一方面，我們必須能夠接受這些科技公司所採用的技術，這並不難，因為科技是免費的，今天你去亞馬遜網站，你可以得到一切，公開的資訊源提供了一切。但你必須願意重新設計基礎科技，讓它像是科技公司。」

DBS CEO 認為銀行業要靈活，要向科技公司學習 （圖: AFP）

Gupta 補充道：「你必須改變企業文化，必須像是金融科技或者像新創企業一樣。你必須靈活，願意承擔一些風險，你必須擁有一小群能夠在大公司背景和架構下成長為真正企業家的人。」

如果銀行業能夠發揮其中的一些功能，他說，那就「沒有理由不能與科技平台一起競爭。」

也就是說，Gupta 認為傳統銀行仍然有一些功課要做。

他補充說，無論是流動性風險、市場風險還是信用風險，銀行都擁有良好的風險管理經驗，而且已有「流暢的管道」可供處理。