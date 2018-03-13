美股長牛領先指標？今年以來庫藏股規模比去年翻倍

摘要：據研究機構 TrimLabs 統計，美股 2018 年至今的股票庫藏股規模為日均 48 億美元，比去年同期速度翻倍。2 月至今的總庫藏股規模為 1625 億美元，今年幾乎每個月都創歷史新高。高盛、摩根大通、瑞銀等主流投行預計，在稅改的刺激下，今年美股將延續剛滿九年的牛市走勢，主要驅動力之一是大規模的企業股票庫藏股。

從年初開始，包括高盛和摩根大通在內的華爾街主流投行就預計，在川普稅改落地的刺激下，今年美股市場將延續剛滿九年的牛市走勢，主要驅動力之一是大規模的企業股票庫藏股。

最近的數據也支持這一趨勢。據市場數據機構 TrimLabs，2 月美國企業共宣布了股票庫藏股價值 1537 億美元，創單月曆史最高紀錄。

財經媒體 CNBC 援引同機構的最新統計稱，2018 年至今的股票庫藏股規模為日均 48 億美元，比去年同期速度翻倍。雖然上周的庫藏股腳步放緩至單周 80 億美元，但從 2 月至今的總庫藏股規模為 1625 億美元，如果包括企業併購在內的總規模是 2312 億美元。

TrimTabs 流動性研究主管 David Santschi 在研報中，將今年的庫藏股活動形容為「狂熱的」（feverish）。他認為，企業較為保守的現金支配方式是還債和股票庫藏股。但在美國利率仍偏歷史低位的背景下，借貸成本相對不高，也令企業傾向於將稅改福利主要用來股票庫藏股。

他進一步指出，在財報季已經結束的情況下，股票的庫藏股數額和交易規模仍保持高企，代表了今年美國上市公司的主流趨勢，也是川普稅改福利的主要流向。這代表，減稅帶來的多餘資金可能並未有效「脫虛向實」，沒有通過增加對設備和人力的投資來提高勞動生產率。

金融部落格 Zerohedge 也援引了瑞銀 UBS 的近期研報說明這個趨勢。瑞銀股票分析師 Keith Parker 依舊看漲美股，預計今年底的標普 500 大盤目標位是 3150 點，較周一收盤還有 13% 的漲幅空間。理由是，今年的非 GAAP 準則下每股收益 EPS 會較去年漲 18.5%，至 157 美元 / 股，其中 10.30 美元的漲幅來自於川普減稅政策、3.30 美元來自股票庫藏股，美國 GDP 增長預計貢獻 6.5 美元。

這代表，美國稅改和股票庫藏股對 EPS 每股收益的增幅貢獻，在今年將達到經濟增長帶來貢獻的兩倍。瑞銀據此認為，標普 500 的預期本益比到年底會漲至 28.8 倍，在聯準會升息周期不降反升。

華爾街見聞曾提到，摩根大通在 3 月初預計，今年標普 500 成分企業的股票庫藏股規模將達到 8420 億美元，或每月超過 700 億美元，較去年漲 51%，超過 2007 年的歷史新高紀錄（當時為 7210 億美元）。高盛也在 2 月底作出類似預測稱，今年的總庫藏股規模為 6500 億美元，較去年增長 23%。

『新聞來源／華爾街見聞』