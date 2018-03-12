【亞洲投顧】台股受美股激勵，開高走高，重回11000整數心理關卡之上

◆盤勢分析

上週五美股再度大漲，而今天台股跟隨美股跳空開高，最高來到 10882 之後便做震盪，終場仍然穩守各個均線，收在 11002，收了一根中紅Ｋ， 久違的 11000 整數關卡成功站上，並站穩各個均線失土，終場以上漲 137 點作收，今日震幅有 107 點之多，而目前五日線與十日均線呈現黃金交叉格局，且下檔亦有個均線的支撐，而從量能的角度來看，今日量能 1398 億，與上週相較有小幅度成長，顯示投資人信心漸漸回籠；近期台股受美股變動的影響較大，巨烈震盪成為常態，未來幾日仍需持續觀察美股的動態，不確定性明顯提高；近期台股的震幅顯著提高，不確定性拉升，投資人更應審慎小心；行情弱時有漲的個股、行情強時亦有跌的個股，未來應留意個股的多、空趨勢來做選股，而非隨大盤的起落而追高殺低，另操作上無論作多或作空，皆應嚴設防守點，以免震盪劇烈的行情當中蒙受大賠的遺憾！

今日盤面焦點: 台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥類股，漲幅達 2.5%，其他電子、油電燃氣、金融等漲幅均超過 2%，塑膠、橡膠、其他類、光電、造紙、半導體、食品、航運等也漲逾 1%，建材造紙、電腦設備、鋼鐵、貿易百貨、電子零組件、紡纖、資訊服務、電器電纜、汽車、電子通路、電機機械、化學、化學生醫、生醫等也均收紅。至於下跌類股則僅有玻陶、觀光、通信網路等。台股今天由電子權值股強勢反彈，其中台積電日線連續拉出第 3 根紅 K，穩穩沿著 5 日線走揚，至於矽晶圓族群則緊緊跟著台積電走揚，環球晶也穩守 5 日線，嘉晶、中美晶、合晶也同步走高。至於鴻海集團則因為子公司通過 A 股掛牌審議，轉投資收益可期，母公司鴻海跳空上漲攻克季線，臻鼎 - KY、亞太電、鴻準、榮創、天鈺、GIS-KY、台揚等鴻家軍同步收紅。股王大立光也是跳空站上 4000 元整數大關，不過股價陷入高檔震盪，新鉅科、揚明光、佳凌、聯一光等也均收紅。金融股由金控雙雄國泰金及富邦金領軍，新光金漲逾 6%，兆豐金、元大金、中信金、永豐、台新金、開發金僅等也均上漲超過 1%。蘋概股則由穩懋及明安漲停帶頭，新日興、欣興、緯創、谷崧、TPK-KY、可成、仁寶、國巨、華通、廣達、日月光等也漲逾 1%。不過顯卡族群則明顯續弱，包括撼訊、麗臺、青雲等亮燈跌停，承啟也跌逾 8%，華擎、技嘉、安鈦克與微星等也均收黑。

劉良梅 老師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

