〈中磊法說〉今年毛利率將超越去年 續尋併購標的

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (12) 日舉行法說，總經理王煒表示，2018 年的基調，就是要把肌肉 (毛利較高產品) 作大，將產品組合做好，降低大宗產品，包括毛利率及獲利都要比去年好。另外目前手中現金約達 46 億元，會找尋合適的併購標的。

另外中磊今天董事會也決定配發每股 3.75 元現金股利，以今日收盤價 84 元計算，現金殖利率約 4.4%。

王煒分析，去年公司營收在歐洲去年年增率超過 50%，包括東歐、南歐及俄羅斯市佔率都有增加。王煒指出，現在中磊在歐洲已經不是賣花女了，而是公主了，華為已經不再是歐洲市場的的指標，中磊是主要市佔率的贏家。除此之外，中磊也會加速佈局東南亞市場及拉美市場，預計未來 1-2 年就會延伸出去。

王煒指出，中磊並不會放棄製造，現在要作的是，在設計過程中就提前優化製造流程，不然平均每個月出貨量少則百萬台，多則 2 百萬台，畢竟不像蘋果 (AAPL-US) 那樣的生產規劃已經那麼完整了。

對於後續市場展望，王煒表示，今年 MWC 是中磊參展 10 年來最熱絡的一次，未來將有 3 個主軸，也就是小基站、準 5G 以及更高的應用。

王煒指出，中磊並不是手機製造商，但是 IOT 需要布網，等到當 IOT 的網出來後，需要裝置整合，大網總有 10-20% 的範圍無法蓋好，這就是小基站的機會。至於 5G，王煒表示，現在 5G 試驗網路陸續開出，重點是，5G 要能應用在工業 4.0 上，就是要把時間遲延降低。