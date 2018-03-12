南山人壽2月合併新契約保費130億元 獲利7.2億元 年增近24%

南山人壽今 (12) 日公布 2018 年 2 月合併新契約保費約為新台幣 130 億元，總保費為新台幣 328 億元，自結獲利為新台幣 7.2 億元，年成長 23.9%。南山人壽 2 月獲利主要來自於經常性利息收入，以及隨市場情況靈活調整股債部位的資本利得。

南山人壽解釋，自 2016 年 9 月 1 日正式成立子公司南山產物，故自 2016 年 9 月 30 日起為合併報表，其組成包括南山人壽及子公司南山產物。

南山人壽 2018 年 2 月合併新契約保費為新台幣 130 億元，較去年同期成長，累計前 2 個月新契約保費 374.48 億元，累計稅後獲利 33.2 億元，累計每股盈餘 0.32 元。南山人壽 2 月推出以年金保險結合投資型的類全委保單，連結委託復華投信操作管理，具有雙幣別的委託投資帳戶，新商品的推出亦有助新契約保費的成長，3 月份預計將再推出新的投資型商品。

南山產物在 2018 年 2 月也有不錯的表現，總保費收入較去年同期成長 7%，主要原因來自於企業險及個人險保費收入均有大幅成長。

此外，英國知名品牌顧問公司 Brand Finance 近日發布「2018 全球百大最有價值保險品牌 (Brand Finance Insurance 100 2018)」，南山人壽首度入榜並奪得全球第 39 名的佳績，更具備與國際保險品牌齊名的實力，排名超越德國、加拿大及韓國知名保險品牌，顯示南山人壽的品牌價值及經營績效，備受國內外市場的矚目及肯定，具備堅實的區域市場競爭力。