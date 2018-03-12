【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到美國非農就業人數創逾一年半新高美股強勢大漲之下，使得台股大幅上漲，終場加權指數上漲 137.28 點，站上 11000 點整數關卡，而外資在現貨部分買超 123.71 億，合計三大法人現貨淨買超 140.28 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國週五公布 2 月份非農就業數據強勁，新增人數意外大增 31.3 萬人，不過平均時薪的增速下滑至 2.6% 低 於預期，使得市場對 FED 升息速度的擔憂轉淡，美股指數全面大漲，尤其費半指數更是大漲 2.08%，另一方面也是受到美國關稅利空轉弱的影響，在澳洲取得豁免後，歐日韓也尋求關稅豁免，避險需求下降使得美債和日圓期貨價格收低。

《國際商品市場焦點分析》

美國石油探勘井數量較前週所創的近三年新高減少 4 座至 796 座，為 7 週以來首度減少，同時金正恩有意就無核化與川普展開會談，以及晚間美國就業數據表現良好，皆為油價利多，WTI 期貨大漲逾 3% 站上 62 美元；美國黃豆可能成為中國報復美國關稅保護措施的目標，黃豆期貨應聲重挫，儘管中部平原依舊乾燥，農業部月報上調小麥庫存依舊帶來衝擊，期價收盤下挫 2%。

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