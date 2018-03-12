中磊去年營收及出貨量創新高 EPS 5.38元 每股擬配現金股利3.75元

中磊電子 (5388) 今(12)日召開法人說明會，由董事長王伯元與總經理王煒親自主持，中磊 2017 年全年合併營收 386 億元，年增 5%，連續 4 年營收創新高，累計全年營業利益為 15.34 億元，歸屬母公司稅後淨利 13.12 億元，每股盈餘 (EPS) 達 5.38 元，較 2016 年下滑，每股擬配發現金股利 3.75 元。中磊 2017 年第四季合併營收為 104.49 億元，年成長率 14%。第四季營業利益為 4.47 億元，歸屬母公司稅後淨利為 3.76 億元，第四季每股盈餘為 1.53 元。



王伯元表示，去年中磊獲利較 2016 年衰退主要兩大原因包括原物料漲價以及新台幣匯損，王伯元指出，「新台幣升值 1 元，中磊就損失 1 億」，中磊去年光纖在北美、大陸成長，商用固網在美國也有成長，至於智慧家庭，因北美廠商策略調整，表現衰退，今年看好在 IoT 帶動下，將會有所成長。



中磊表示，受惠於數位匯流市場趨勢，帶動寬頻設備加速升級至超寬頻 G 世代 (Gigabit)。中磊發揮系統整合優勢，於歐洲、中國及新興市場都有斬獲，電信市佔率持續提升，主力產品如光纖級接取設備、DOCSIS 3.x、整合型 IAD 產品、商用網通設備等出貨暢旺，推升營運再攀高峰，累計全年寬頻設備出貨量近 3300 萬套，創新高。



此外，中磊積極參與國際電信通訊展，展現與國際各大電信公司的合作成果，並就新技術趨勢進行深度交流，穩居產業領導地位。



展望整體景氣，中磊表達樂觀的態度。面對 5G 行動寬頻新紀元來臨，人工智慧及物聯網兩大技術逐漸匯流為 AIoT，中磊加速驅動創新應用，領先推出高附加價值產品如：雲端物聯網、智慧能源、智慧城市、智能醫療、LPWA 低功耗廣域網路解決方案、小型基地台等應用。中磊持續拓展全球新市場，在印度、拉丁美洲、東南亞等市場積極耕耘佈局，朝國際企業邁進。預期在新產品、新市場的挹注下，整體營運成長可期。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』