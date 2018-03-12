全家結盟韓國炸雞霸主bb.q CHICKEN 導入首家炸雞店中店

全家 (5903) 今日宣布結盟韓國炸雞霸主 bb.q CHICKEN，在新北市板橋地區板農店導入全台第一家韓式炸雞店中店，全家便利商店總經理薛東都表示，該公司看好「座位經濟」長線趨勢，將發揮店內休憩座位加值效益，透過店型創新、全新商品組合開闢新商機。全家的韓式炸雞第一家店中店選在板農店，主要是附近學生較多，符合韓式炸雞目標客群 16-30 歲的年輕族群。



韓式炸雞店初期將先開二店，另一家將位於新店區大坪林的慶民店，在引入韓式炸雞店後，預期可提升這二家便利商店業績二成。



全家因應民眾不同生活型態和消費需求，積極發展各式異業態複合店型，目前計有天和鮮物、大樹藥局、吉野家及 bb.q CHICKEN，合計將有 18 家店。



薛東都指出，便利商店座位區，可以說是規模最大的餐廳，而國人外食比例近七成，其中八成外食族則習慣至便利商店購買三餐，帶動鮮食銷售占比連年成長。因應消費者現做調理熱食需求及偏好炸物飲食特性，與韓國炸雞最大規模品牌 bb.q CHICKEN 攜手，將韓流國民美食「直送來台」。



來自韓國的 bb.q CHICKEN，隸屬 GENESIS 集團。1995 年開設第一家韓式炸雞餐廳後，至今已是韓國國內連鎖店數最大的「炸雞霸主」；並隨著韓流的國際化，全球佈局，以加盟策略拓展至全球 20 個國家、擁有 3350 家分店。



「全家」韓式炸雞複合店，不僅醃粉、醬料、炸油皆從韓國直送來台，更透過專人專職現做調理服務，提供消費者最正宗道地的韓式炸雞美味，免出國就能體驗韓劇吃炸雞、大口喝啤酒的韓式飲食特色。



首波推出原味黃金橄欖炸雞、調味炸雞、副食等 8 種餐點組合，規格則為適合 1-2 人食用的份量，價格帶為 99-229 元。原味部份包含黃金橄欖炸雞、雞柳；調味炸雞則有秘製、辣味、蜂蜜蒜味、起司四種口味，並提供薯條、韓式炸年糕兩種副食。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』