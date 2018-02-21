辛格痛斥為史上最精彩騙局 比特幣自12000美元跌落

知名對沖基金 Elliott Management 創辦人辛格（ Paul Singer） 抨擊比特幣是「史上最精彩的騙局」，比特幣周三反彈略受影響，彈升到近 12000 美元後跌落，但仍較 2 月初低檔時的 6000 美元，翻漲將近一倍。

比特幣近 5 日來走勢。（圖：Coindesk）

FOMO 擊敗 WTHIT

這位現年 73 歲，身為掌管 350 億美元對沖基金創辦人的辛格說， 比特幣不僅僅是泡沫，也不僅僅是騙局，現在「FOMO」（害怕錯過）已經牢牢地擊敗了「WTHIT」（這到底是怎麼回事）。

對 BK 資本管理公司創辦人 Brian Kelly 來說，比特幣將會吸引更多的投資人，並將比特幣周二漲勢歸因於政府監管機構對加密貨幣的友好態度。

監管機構態度放軟

據韓聯社報導，韓國金融監管局局長周二表示，政府將支持「正常的」加密貨幣交易；此外，懷俄明州（Wyoming）也在周一通過放寬代幣證券法的法案。

如果加密貨幣交易規則的軟化，將有更多投資人入市，Kelly 相信，將可帶動比特幣的價格維持在 12000 美元之上。

比特幣周二上漲，同時帶動 Cboe 和 CME 比特幣期貨分別上漲 15％和 16％，創下 1 月 29 日以來新高。