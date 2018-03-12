富傳4代 德國人階層攀升難度大 關鍵在有錢的曾祖父

一項最新的研究結果顯示，德國人的社會地位很大程度上取決於其家庭出身，甚至可以追溯到曾祖父母一輩。研究者指出，相比其他國家，德國人要實現代際社會階層攀升的難度更大。

中新網援引外媒報導，這項研究由德國基爾世界經濟研究所以及西班牙馬德里大學共同進行。研究人員分析了眾多家族在 20 世紀前後 4 代人的社會地位，並且發現，在能夠決定一個人社會地位的各種因素中，大約有 60% 的因素能夠從上一代傳遞給下一代。這些因素既包括遺傳天賦，也包括社交關係網。

研究指出，曾祖父母的教育水準以及職業狀況對其曾孫輩依然具有顯著影響。該研究專案的負責人、經濟學家布勞恩博士 (Sebastian Braun) 說：「這意味著，在德國，社會不公只能很緩慢地消除。曾祖父母的社會地位越低，他們的曾孫輩現在的社會地位也越低。長輩的低社會地位會成 6 為後代的負擔，阻礙其向更高階層流動，這種作用在 4 代之後依然存在。」

相應地，那些有著高階層曾祖父母的人，今天的社會地位也相對較高。

這項研究也推翻了以往多項研究的結論。此前，不少學者都認為，一個人的社會地位大約只有 30-40% 取決於父母，社會不公對家族造成的影響能夠很快被消除。

基爾世界經濟研究所的學者指出，以往的研究缺乏可靠的代際社會流動資料，而只分析了父母與子女兩代人的資料。布勞恩表示，現在分析了 2 代人以上的資料，從而能夠有效消除「測量誤差」。