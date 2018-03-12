森友學園醜聞「大爆發」 日本財務省承認修改文件安倍政府陷危機

綜合外電報導，日本首相安倍晉三過去爆出森友學園醜聞，這個學園以極低價格取得國有地，安倍之妻昭惠則是這所籌備中的小學名譽校長，安倍強調妻子當時已經辭職，否認和森友學園賤價取得國有地有關。此事原本已平靜一段時間，但日本財務省 12 日態度急轉直下，承認刪除文件上有首相夫人安倍昭惠名字的地方。《共同社》報導，日本財務省 12 日進行國會報告時，向執政黨自由民主黨、公明黨幹部承認，確實有改寫森友學園的相關文件，總共有 14 個地方遭到修改。



《朝日新聞》報導，財務省和森友學園 2015 年 5 月簽訂租賃合約，2016 年 6 月簽署買賣土地合約，但這兩份原始的簽約文件，和其後公布出來的有所不同。事實上，租賃和買賣合約原本都有記錄與學園協商的過程，但這些「特殊內容」的部分詞語卻在後來的文件內消失。據悉文件在簽署時共有 7 頁 A4 大小，公開版卻只剩 5 頁。



據《NHK》報導，菅義偉內閣官房長官則召開記者會指出，政府會盡最大努力，讓文件一事透明化。而承認修改的財務省，其財務大臣麻生太郎為捲入篡改土地銷售文件道歉，將全面配合調查，但不打算辭職。



在此之前，安倍晉三多次否認他或妻子為森友學園理事長籠池泰典謀取利益，並稱若發現他們有此行為的證據，他將辭職。安倍晉三原本希望這起國有土地賤價賣給森友學園的事件石沉大海，但在爆出一連串新訊息後，事件再度升溫，並受到媒體商關注。



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