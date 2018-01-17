全球科技領導前100強 台積電排第7

新浪美股今 (17) 日援引美通社報導，湯森路透 (Thomson Reuters) 今日公布其首個全球科技領導者 100 強 （Top 100 Global Technology Leaders） 榜單，表彰業內在運營上最為完善、財務上最為成功的科技企業，值得一提的是，前 10 名中，亞洲地區唯一上榜的企業就是台積電，排在該榜單的第七名。

台積電股價

依據該名單，前 10 強，分別依次為：微軟 (MSFT-US)、英特爾 (INTC-US)、思科 (CSCO-US)、IBM(IBM-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、蘋果 (AAPL-US)、台積電 (2330-TW)、SAP(ETR: SAP )、德州儀器 (TXN-US)、埃森哲（Accenture）(ACN-US)。

報導指出，全球科技領導者前 100 強榜單是業內首個對當今領先的科技公司進行的全面評估，該榜單利用 28 個數據點算法，對企業在當今複雜商業環境中，不懈追求卓越的水平進行客觀的評定。所採用的評估方法涉及八大表現領域：財務、管理層與投資者信心、風險與彈性、法律合規、創新、員工與社會責任、環境影響和聲譽。

其餘上榜百強的的台灣企業還有，宏碁 (2353-TW)、日月光半導體 (2311-TW)、華碩 (2357-TW)、光寶科技 (2301-TW)、南亞科技 (2408-TW)、和碩 (4938-TW)、力成科技 (6239-TW)、佳世達科技 (2352-TW)、廣達、矽品、聯華電子 (2303-TW)、緯創資通 (3231-TW)。