歐盟日本敦促美國豁免鋼鋁關稅 美方尚無回應

日本經濟產業大臣世耕弘成、歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 與美國貿易代表 Robert Lighthizer，上周六在布魯塞爾會面，歐日均要求美國豁免鋼鋁進口關稅。另一方面，南韓也表示，已經致信美國要求豁免關稅。

據《日本時報》報導，世耕弘成表示，日本鋼鐵和鋁材出口對美國國家安全沒有任何影響，同時還對美國的就業和經濟成長有重大貢獻。他表示，Lighthizer 並未就豁免給出具體答案，而是解釋了這次時間表及程序。

世耕說，他同時也表達了日本的擔憂，因為關稅可能會對多邊貿易體系造成傷害，並打亂全球鋼鋁市場。

先前歐盟表達了報復的可能性，世耕則說，他告訴歐盟官員，歐盟應仔細考慮這類行動，採取報復措施對任何國家都沒有好處。

歐盟貿易專員 Malmstrom 表示，與美方的對話「很坦誠」，但豁免程序還不確定，未來還會繼續討論。

川普則是在周六發推文，表達對日本和歐盟貿易赤字不滿。川普說，美國對日本有巨大貿易逆差，他已告訴日本首相「不公平的情況不能持續」，歐盟在貿易上對美國也不公平，如果歐盟放棄對進口美國產品「可怕的障礙和關稅」，美國自然也會放棄鋼鋁關稅。

韓國財政部長 Kim Dong-yeon 則在周一表示，他們將明確立場，並盡一切努力與所有可能的手段，來回應川普的關稅。不過他沒有詳述細節。