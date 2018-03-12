博通致信美國國會 保證不向外國公司出售重要國家安全資產

外電報導，博通公司 (Broadcom)9 日致信美國國會，如果美國政府批准其 1170 億美元收購高通交易，未來新公司不會向任何一家外國公司出售任何重要的國家安全資產。博通此舉旨在打消美國政府的顧慮，從而批准其收購高通交易。美國財政部上週表示，博通收購高通交易可能威脅美國國家安全，因此要求高通推遲 30 天召開年度股東大會。按照原計劃，高通股東將在 3 月 6 日的股東大會上對博通提名的 6 位董事候選人進行投票。



為了贏得這筆交易，博通 7 日已向美國政府發出妥協信號，表示計畫投資 15 億美元來培訓美國工程師，以便讓美國領跑全球 5G 市場。此前，美國財政部擔心高通在 5G 市場的領先地位被華為公司取代。之前，博通還承諾將公司總部遷往美國。



博通執行長陳福陽 (Hock Tan)9 日也提到，與高通單打獨鬥相比，合併後的新公司會更強大，更加專注於讓美國保持在全球 5G 市場的領先地位。



有業內專家指出，要審查博通收購高通這樣一起大型、複雜的交易，30 天時間根本不夠。因此，高通的年度股東大會可能再次延後。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』