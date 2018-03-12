全球首個價值數十億美元區塊鏈電競生態幣MTCash即將發佈

香港, 中國 - Media OutReach - 2018 年 3 月 12 日 - 全球最強多方位電競及遊戲資訊平台 MTGamer 主坦遊戲宣佈即將打造全球首個區塊鏈電競生態及推出加密貨幣 MTCash，並將通過系統提供去中心化電競選手身份證及電競社交平台。

「MTGamer 主坦遊戲」一直作為全球著名的遊戲及電競平台之一，粉絲人數超越 100 萬人，並擁有專業級電競館「MTGamer eSports Stadium」，得到各界人士鼎力支持，不同電競賽事紛紛於館內進行，為推動電子技競事業發展傾盡全力之外。同時 MTGamer 已舉辦兩屆「榮耀盃」電競賽事，當中比賽項目包括「英雄聯盟 League of Legends」、「鬥陣特攻 OverWatch」、「爐石戰紀 Hearthstone」、「FIFA 系列」、「皇室戰爭 Clash Royale」及「傳說對決 Arena of Valor」等，均廣受好評，吸引近 10,000 名來自各國遊戲好手參賽，展開數千場線上線下的賽事。

MTGamer 更於 2018 年 1 月推出全新線上賽事平台「MTGamer eSports」一站式電競賽事系統，用戶註冊登記成為會員，便可進入挑戰版面，於各類電競項目遊戲清單中選取想要參加的比賽，就可參與該項目比賽。透過 MTGamer eSports 線上賽事平台，各電競遊戲均可接駁不同媒體及機構作更多世界性比賽。

極致技術 區塊鏈電競生態及電競挖礦

MTGamer 希望建立更公平更透明的電競生態，因此宣佈即將打造以區塊鏈為基礎的去中心化電競平台，並推出相關加密貨幣 MTCash。此平台將會提供去中心化的電競選手身份證，並記錄所有電競選手及賽事的數據，保證數據準確度及無法篡改的高安全性。高效率的平台系統可同時為選手、隊伍及俱樂部作出人工智能配對，成為民間電競高手展示實力的最佳舞台，助潛在選手踏上職業之路。除此之外，線上直播主、廣告商及遊戲商等也能通過 MTGamer 區塊鏈化後的社交功能，精準地找到合適的市場對象或合作伙伴，使資源投放更加有效果。為更完善整個電競生態，MTGamer 將採用獎勵機制回饋積極參與及貢獻的用戶，通過平台上的活動進行挖礦，從而獲得 ERC20 區塊鏈貨幣 MTCash 作為獎勵，誓必沖擊整個傳統電競模式，成為電競行業首個價值逾數十億美元的生態系統。

關於區塊鏈

區塊鏈 (Blockchain) 技術仍然在高速發展中，最早期的技術雛形出現在近年最高市值達 3,138 億美元的比特幣項目中，區塊鏈作為比特幣背後的分佈式記賬平台，使比特幣網絡穩定運行了近八年時間，支持海量的交易記錄，並杜絕了各種網絡漏洞，保證了資料的準確及完整性。

關於《MTGamer》

MTGamer 於 2015 年成立時為電子遊戲資訊平台，現擁有 60 萬月活躍用戶；2017 年於東九龍核心地段成立香港首間電競館，佔地逾 3,000 平方呎，採用演唱會級別燈光及音效系統，更設有獨立比賽房間分隔比賽單位。同年舉行亞洲最大型之一的電競聯賽－MTGamer 榮耀盃，電競平台其後上線亦錄得 30 萬月活躍用戶。MTGamer 海外社交媒體的 Facebook 專頁獲近 100,000 粉絲，YouTube 頻道則錄得超過 625 萬觀看人數。

MTCash 官方網址：https://mt.cash/

MTGamer(香港) 官方網址：https://mtgamer.com/

MTGamer(中國) 官方網址：https://mtgamer.com.cn/

MTGamer eSports 電競平台官方網址：https://esports.mtgamer.com/

MTGamer Facebook 專頁：https://www.facebook.com/hkmtgamer/

MTGamer YouTube 頻道：http://www.youtube.com/c/MTGamerhk