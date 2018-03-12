新聞

[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧03月09日 交易日  
  
停止融資        融資分配      停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
-------------------------------------------------------------------------------------------------
群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 元大中型100       利勤              昶和     大飲     元大台灣50正2
味全            正道          富邦科技          信昌化            大統染   天仁
宏洲            友旺          元大台商50        佳大              海悅     宏亞
嘉裕            同開          富邦摩台          海光              銘旺科   立益
東華            悠克          富邦發達          世紀鋼            卓越     昶和
大東                          富邦金融          威盛              統領     大統染
立益                          元大MSCI台灣      映泰                       錩泰
佳和                          永豐臺灣加權      承啟                       元禎
昶和                          國泰日經225       統懋                       展宇
三洋紡                        元大日經225       麗臺                       海悅
瑞利                          元大美債7-10正2   智原                       映泰
樂士                          元大美債7-10反1   蔚華科                     隴華
正峰新                        富邦歐洲          嘉威                       麗臺
億泰                          FH彭博高收益債    世芯-KY                    世芯-KY
毛寶                          FH彭博新興債      捷泰                       拓凱
燁興                          味全              和椿                       傳奇
中鴻                          宏洲              杜康-DR                    東科-KY
聚亨                          嘉裕              陽光能源-DR                迎廣
千興                          東華                                         華友聯
威致                          大東                                         皇昌
首利                          立益                                         潤弘
麗正                          佳和                                         華園
東訊                          昶和                                         遠雄來
華泰                          三洋紡                                       夏都
茂矽                          如興                                         新天地
錸德                          瑞利                                         欣欣
廷鑫                          樂士                                         統領
倫飛                          正峰新                                       阿瘦
威盛                          億泰                                         晨訊科-DR
銘旺科                        毛寶                                         一零四
統懋                          燁興                                         新海
翔耀                          中鴻                                         秋雨
太空梭                        聚亨                                         欣高
新利虹                        千興                                         台數科
華映                          威致                                         南六
吉祥全                        首利                                         基勝-KY
憶聲                          麗正                                         威宏-KY
科風                          東訊                                         波力-KY
建碁                          華泰                                         泰昇-KY
和鑫                          茂矽                                         政伸
力特                          錸德                                         吉源-KY
喬鼎                          廷鑫
正達                          倫飛
晟鈦                          威盛
新世紀                        銘旺科
誠創                          統懋
嘉威                          翔耀
力銘                          太空梭
亞太電                        新利虹
達能                          華映
清惠                          吉祥全
慧友                          憶聲
捷泰                          科風
互億                          建碁
天瀚                          和鑫
迅杰                          力特
華上                          喬鼎
元晶                          正達
華冠                          晟鈦
裕豐                          新世紀
寶徠                          創意
日勝生                        誠創
台船                          嘉威
東森                          力銘
台南-KY                       亞太電
康師傅-DR                     達能
聖馬丁-DR                     清惠
神州-DR                       慧友
耀傑-DR                       捷泰
同方友友-DR                   互億
晨訊科-DR                     天瀚
友佳-DR                       迅杰
陽光能源-DR                   華上
精熙-DR                       元晶
中福                          華冠
雷虎                          富鼎
中視                          裕豐
秋雨                          寶徠
慶豐富                        日勝生
                              台船
                              東森
                              京城銀
                              台南-KY
                              富邦媒
                              康師傅-DR
                              聖馬丁-DR
                              神州-DR
                              耀傑-DR
                              同方友友-DR
                              晨訊科-DR
                              友佳-DR
                              陽光能源-DR
                              精熙-DR
                              中福
                              雷虎
                              新海
                              中視
                              秋雨
                              慶豐富
留言載入中...

相關新聞