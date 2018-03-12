雖然經歷霜凍 頂級酒莊：葡萄酒質量仍是一級棒

葡萄酒莊 Chateau Lafleur 是一生產頂級「波美侯紅酒」的酒莊之一，一瓶紅酒平均要價 1000 美元，而 Chateau Lafleur 近日表示，對於 2017 年的紅酒質量，表示樂觀。

據了解，2017 年的 4 月給法國波爾多 Bordeaux 地區帶來了 2 晚的冰霜，然而，Lafleur 酒莊莊主與員工們則使用石蠟蠟燭及薄膜保存了葡萄量。莊主 Baptiste Guinaudeau 與夫人 Julie 提道，「2017 年的季節開始的較早，而全年也較乾燥，6 月也稍微過熱」，卻不影響其 2017 年葡萄酒。

Lafleur 在波美侯高原上佔地 4.5 公頃 (11.1 英畝)，並與其鄰居 Petrus 一起投資了抗霜石蠟燭。兩間莊園都擁有大型渦輪機，來產生風以防止冷空氣沉澱在葡萄藤上。Petrus 有三台機器，每台機器通過推動冷空氣離開地面，來保護 4 公頃的葡萄藤，而較小的 Lafleur 也有一台，但現在正在購買另一台。

lafleur 紅酒 / 圖：彭博

自從 1991 年以來，去年 4 月的霜凍對法國波爾多葡萄酒生產商來說是最糟糕的一次，當時 Guinaudeau 的父母無法生產主要的葡萄酒產線。「隨著全球變暖，生長季節開始較早，」Guinaudeau 說，「因此，風險可能會更高」。繼去年春季的寒冷天氣之後，「我們決定再買一個風扇」。

Guinaudeau 提道，2017 年的 Lafleur 葡萄酒質量堪比 2015 年。去年 6 月比 2015 年「更溫暖且乾燥」，而到了 7 月和 8 月時，降雨量仍然很低。其梅樂 Merlot 葡萄在 9 月中旬採摘，赤霞珠 Cabernet Franc 在 9 月底至 10 月初採摘。

根據 Cellar Watch 網站的數據，Lafleur 的 2015 年主品牌在精品葡萄酒交易所上價格為每瓶 12 瓶 9,374 英鎊 (12,983 美元)，而 2016 年則是 9,200 磅。 來自 Lafleur 出品的最佳 2010 年和 2009 年年份葡萄酒分別報價為 12,456 英磅和 11,800 英磅，2005 年具有里程碑意義的葡萄酒價格高達 14,568 英磅。

該莊園每年生產 12,000 至 15,000 瓶，其中 9,000 至 10,000 瓶在收成後的春季以期貨出售，其餘的則在 10 或 15 年到期時販售。