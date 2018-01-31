貴州茅台2017年淨利預估為264億人民幣、年增58%

中國證券網今 (31) 日報導，1 月 30 日貴州茅台 (600519-CN) 發布業績預增公告，預計 2017 年實現凈利潤將增加約 97 億人民幣，達到 264.18 億人民幣， 年增 58% 。 在 2017 年營收、利潤的高增長之下，貴州茅台提出公司力爭 2018 年度實現營業總收入增長 10% 以上。東吳證券分析指出，未來茅台進入價增驅動增長階段，2018 年底仍有望進一步提升出廠價，未來兩年仍有 30% 以上業績增長。

貴州茅台股價

據報導，1 月 30 日晚，貴州茅台發布公告稱，經本公司財務部門初步測算，預計 2017 年度實現凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加 97 億人民幣左右，年增 58%。預計 2017 年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期（法定披露數據）相比，將增加 96 億人民幣左右，年增約 57%。

公告顯示，貴州茅台 2016 年度實現凈利潤 167.18 億人民幣，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為 169.55 億 人民幣 。

計算可知，貴州茅台預計 2017 年度實現凈利潤 264.18 億 人民幣 ，相當於每天凈賺 0.72 億人民幣，預計 2017 年度實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 265.55 億 人民幣 。

對於本期業績預增的主要原因，貴州茅台表示，主要原因是 2017 年度本公司產品銷量同比上年度增長。

根據貴州茅台 2017 年 12 月 28 日發布的 2017 年生產經營狀況的公告，2017 年公司生產茅台酒基酒約 4.27 萬噸，年增 9%；預計茅台酒銷量年增 34% 左右，實現營業總收入 600 億人民幣以上，年增 50% 左右。

澎湃新聞報導，1 月 11 日，茅台集團召開 2018 年工作會議稱，茅台集團在春節前計劃投放不少於 7000 噸茅台酒、6000 噸系列酒，分別達到全年計劃的 25%、20%，切實滿足春節市場需求。

招商證券食品飲料行業分析師楊勇勝、董廣陽對此的解讀為，為全年及一季度收入業績做堅實背書，板塊行情繼續強催化。如果說茅台公告、五糧液 1218 調研反饋，是對一線白酒 2018 年收入業績的背書，那麼本次茅台公告春節前發貨 7000 噸，則是對一季度一線白酒超預期的背書，並奠定全年收入業績之基，這一信號將是板塊旺季行情的強催化劑，也將是旺季行情加速實現的助推器。