政協委員丁磊： 辦養豬場比辦互聯網公司難，農業領域條框多

西裝領帶運動鞋，喜氣洋洋笑瞇瞇。坐在記者面前的網易公司董事局主席兼首席執行官丁磊，這一次有了一個新身份，那就是全國政協委員。

履職首年，丁磊委員提交了多份提案，重點關注了民生問題的改革和互聯網信息精品化建設，主要提案涉及了個稅綜合計征、慢性病防控、食品安全、「互聯網+農業」精準扶貧、老年人便捷出行；中小學精品在線開放課程平台建設、精品圖書數字化和青少年健康上網等等。總之，這一切都圍繞一個目標：建設幸福中國。

丁磊向《中國經濟周刊》透露，這些想法的產生很多都來自於自己的親身經歷和兩萬多網易員工的心聲，很多問題他都關註了多年，此次當選政協委員，當然一定要就此建言獻策。

自曝也曾為學區房發愁

「教育是民生大計。」丁磊表示，下一代的問題是很現實的問題，但教育發展不平衡、不充分仍待解決。「靠傳統的方式很難突破，我們應該基於互聯網創新探索新的模式。」

丁磊說，優質的教育資源都集中在大城市，而且是大城市中極少數的學校裏，但學區房很貴。他還自曝，自己的小孩也曾就讀於杭州的公立小學，他也曾因學區房而煩惱，甚至為了孩子讀書，還先後租了5年的房子住。

「有沒有辦法可以讓三線、四線、五線城市的小朋友家長不用到大城市裏去搞學區房？能不能夠讓全國任何一個地方的中小學生，甚至鄉村的孩子們，都可以像大城市裏的學生一樣獲得接受良好教育的機會。」丁磊說。

因此，他在提案中建議，加快義務教育信息化改革，深化精品在線開放課程平台建設， 通過建設中小學精品在線開放課程平台，把最優質的教育資源公開到互聯網上，這樣就可以讓無數中小學生受益，而不是極少數人，真正做到教育普惠。

當然，這一切的「源頭活水」還是教育領域的高素質人才。「教育行業的人才流失很嚴重，優秀的人才都進入了科技、金融等熱門領域，導致教育行業人才缺乏、大家從教的積極性不高。”丁磊說，國家應該在這方面多研究、多投入、多引導。

此外，丁磊還建議可以借鑒其他國家的先進經驗，利用更多科技手段豐富教育形式、提升教育效果，比如用遊戲的方法去引導兒童教育。「現在一講到遊戲，首先想到的都是壞的，其實很多遊戲是非常益智的，能夠鍛煉兒童、青少年的能力。這樣，可以讓學生把學習當成一件很有樂趣的事情，這非常重要，就是要快樂學習。」他說。

辦養豬場比辦互聯網公司難多了

就在去年，網易剛剛度過了自己的20歲生日。在過去的20年裏，全球每年的資本回報率都超過20%的上市企業只有100多家，而中國只有兩家——茅台和網易。除了遊戲、電商（考拉+嚴選）兩大核心業務，網易郵箱、網易雲音樂、有道雲筆記、網易公開課……也都是排名在行業中居前、口碑極好的產品。

雖然年紀輕輕就兩度成為中國內地首富，但身家超過千億人民幣的丁磊卻經常自嘲是“農民企業家”。作為一家互聯網公司，網易還有一條「畫風清奇」的業務線——「可能全世界最美味的、最好吃的豬」的味央「丁家豬」。

7年來，正是網易味央在多地開展的養豬探索與實踐中，丁磊體會到了食品安全和農產品溯源制度建設的重要性。「中國在養殖業裏使用的抗生素是全世界最多的，一年用掉9.7萬噸，抗生素殘留問題嚴重，而且還會帶來超級細菌的問題。」他說。

在丁磊看來，目前我們對小型、零散經營者的監管力度不足，缺乏在食品安全危機萌發初期預防、應對和處理的能力。因此，他建議要完善食品、農產品溯源制度，構建食品安全長效機制，構建「從田間到餐桌」全程監控機制，鼓勵「透明農業」。

其實，痛點問題多也意味著行業機會機遇更多。不過，在農業領域，創新還有很多掣肘。「互聯網創業是很容易的，非互聯網創業太難了。我們公司去農村養過豬，等你看完關於申辦一個養豬場的所有法規以後你會發現，你根本辦不了一個養豬場。」丁磊感慨，雖然在蓋了100多個章之後終於可以開始養豬了，但農業領域類似的條條框框太多了。

「要創新才能創業，各種束縛會使得一般的創業者很難進入，這種情況有待改善。精準扶貧就是要利用農業的手段幫助農民致富。希望政府能夠調研不同領域的創業環境，給予更多的支持和鼓勵。」他說。

對話丁磊：中國制造業真的非常、非常了不起

《中國經濟周刊》：供給側結構性改革是今年兩會的一個熱門話題，作為科技互聯網領域的企業家，您如何看待借助互聯網力量推動中國制造的轉型升級？網易通過“嚴選”這個模式也進行了一些創新嘗試，在這個過程中，尤其是和大量中國制造業企業接觸後，您有哪些感受和想法？

丁磊：總體來說，中國制造業真的非常、非常了不起，而且超出你的想象。在很多領域，尤其是很多日用品，中國制造已經非常、非常厲害了。網易過去兩年利用中國制造的優秀質量做了「網易嚴選」，這是一條能夠幫助中國制造走向千家萬戶、能夠讓中國制造脫離低品質形象的路徑。我們希望通過“嚴選”打造一個中國制造自有品牌高性價比產品的平台。

但是，在與制造業接觸的過程中，我們必須要承認，在有些方面，我們和全球最尖端的制造業還是有一點點差距的。比如女生冬天穿的襪子，制造工藝雖然中國最好，但是中國生產的原料和日本、意大利造的原料還是有差距，中國造的原料容易勾絲，而日本和意大利造的就不容易勾絲，最後我們只能從日本和意大利進口顆粒原料，然後在中國加工生產。

不過，我們一直都在進步，比如過去我們生產不了手機屏幕，雖然手機都是中國生產的，但屏幕進口量非常大，現在我們漸漸可以自己生產了。但手機的內存芯片還不行，去年，中國光手機內存芯片的進口額是2000多億美元，所以仍然需要努力。

《中國經濟周刊》：您覺得中國制造業企業轉型升級遇到的最大問題是什麽？互聯網能夠如何幫助他們？

丁磊：如果說中國制造業企業最不擅長的是什麽，那可能就是他們不知道消費者需要什麽，尤其是中國的消費者需要什麽。因為他們以前習慣了按單生產，別人要什麽尺碼、顏色然後就去生產，品牌什麽的都不管，所以中國制造業對消費市場的了解是非常、非常弱的。這也是為什麽網易考拉給他們做了工廠店，我們鼓勵他們自己逐漸去學習消費者需要什麽，這樣可以實現雙贏，工廠能夠自己打開銷路，不依靠他人，而且去掉了中間環節，可以獲得好的利潤，同時，老百姓能買到物美價廉的商品。

無論考拉工廠店還是嚴選，我們都希望通過互聯網幫助無數的中國制造業企業走出一條屬於自己的路，我們希望看到千千萬萬的中國制造業企業用自己的品牌生產高性價比的商品。



責任編輯：鐘煜豪

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