劉士余密集回應市場八熱點：從富士康閃電過會到監管有無過度

3月9日，在列席十三屆全國人大一次會議第二次全體會議後，中國證監會主席劉士余接受媒體采訪，對近期的市場熱點如新經濟、獨角獸、富士康、退市制度等8個方面一一表態。澎湃新聞記者整理如下：

談獨角獸企業：我們會創造工具被問起獨角獸企業回歸A股時，劉士余表示：「我們會創造很多工具，或設置相應的制度安排，但是要讓企業自己選擇，而不是政府規定。同時，這種工具和機制要符合相關法律、相關國際組織的規定。」

談「新經濟」：遺憾不能再發生

劉士余表示，限於當時的特定制度環境和市場容量，一些主體在中國的新經濟企業選擇到境外上市，這是好事，但國內沒有享受到它們增長的成果，也是一個遺憾，「進入新時代，這個遺憾就不能再發生了」。

劉士余說，今年兩會期間，有很多代表委員都表達了對資本市場支持新經濟的關註。當時，由於特定的時間窗口、制度環境、市場容量，這些企業的經營主體在中國，發展也在中國，但限於股權結構問題，選擇去境外上市，這是好事，對提高這些企業規範運行水平，提高企業質量、更好服務國內居民是好事。

「但這麼好的公司在發展，國內沒有享受到它們發展的成果和經營的利潤，這是一個歷史的遺憾。進入新時代，這個遺憾就不能再繼續了。」

談支持：已有高度共識

劉士余表示，在支持新經濟企業上市方面，近期，特別是在黨的十九大之後，經過有關部委的共同努力，現在大家已經有高度共識，並將會有相關的制度落地。「這個成效可能會比企業期待得稍微慢一點，比你們期待得可能會快一些，屆時會詳細討論。」

談富士康閃電過會：是依法辦理

從提交招股書到過會，富士康僅用了36天，有市場人士表示，本次富士康IPO體現出了某種「定向註冊制」意味。劉士余談及對此事看法時表示，「是依法辦理。」

談增加投資者獲得感：要把市場秩序安排好

對於如何增強投資者在資本市場中的獲得感，劉士余表示，「把市場秩序安排好了，」就是增加投資者獲得感（的舉措之一）。

談發展：機遇比任何時候都大

對未來五年的資本市場發展，劉士余充滿信心，他表示，資本市場穩健發展的機遇比任何時候都強，國家經濟在轉型升級，正在經歷經濟增長動力變革、質量變革、效率變革正在推進，大眾創業萬眾創新也在穩步推進，「這是資本市場發展絕佳的機會」。

劉士余稱，這幾年在以習近平總書記為核心的黨中央的堅強領導下，證監會強化依法全面從嚴監管，並在其它部門的配合下，打擊各類犯罪違法行為，市場的生態環境得到一定程度的改善，「這種背景下，我們對投資者的保護更加有信心，你們也要充滿信心」。

談監管：力度還不夠

對於從嚴監管是否過度的問題，劉士余稱，「這個需要（你們）來評價，如果監管力度過頭了，你們可以告訴我；如果力度還不夠，就要進一步加大監管力度。我個人感覺，監管力度還是不夠的，有一些方面還有不如意的地方，甚至是力不從心的地方。」

談退市：逐步加強

劉士余在談到退市規則的問題時表示，將會「逐步加強，所有的事都要水到渠成」。

澎湃新聞見習記者 孫銘蔚

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