許家印：如果每三百家民企有一家去幫貧困村，就能村村有幫扶

3月10日，全國政協十三屆一次會議在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，恒大集團董事局主席許家印參加。

全國政協十三屆一次會議3月10日8:45在梅地亞中心多功能廳舉行記者會，邀請5位全國政協委員就「提高保障和改善民生水平」回答記者提問。分別是：環保部副部長，九三學社中央副主席黃潤秋；教育部原副部長、總督學，中國教育國際交流協會會長，歐美同學會副會長劉利民；恒大集團董事局主席許家印；北京大學黨委副書記、醫學部黨委書記劉玉村；中國民間商會副會長，北京市工商聯副主席，京東集團董事局主席兼首席執行官劉強東。

貴州廣播電視台全媒體記者：我們都知道，貴州是全國脫貧攻堅的主戰場，恒大在貴州幫扶畢節全市10個縣區，投入有110億元，同時還派出了2100多人的扶貧團隊，要幫100多萬人實現脫貧。我也專門查了一組這樣的數據，到目前為止，恒大已經幫扶30.67萬人初步脫貧，接下來還要幫扶72.46萬人脫貧。我想提問許家印委員，在整個的幫扶實踐中，您有什麽樣的體會和經驗？謝謝。

恒大集團董事局主席許家印：首先感謝你對扶貧的關註。我們通過兩年多的幫扶，我深刻地體會到企業幫扶首先是要必須在各級黨委政府的堅強領導下，幫扶的企業要派出一支懂管理、懂技術、能吃苦耐勞、能打硬仗的扶貧團隊，而且這個團隊還必須跟當地的幹部群眾要齊心協力、並肩作戰，形成強大的合力才能做好。

至於說扶貧的經驗談不上，當然我認為扶貧一定要抓住產業扶貧、移民搬遷扶貧和就業扶貧這個扶貧的「牛鼻子」。

產業扶貧是非常重要的，尤其是因地制宜的產業扶貧更為重要，因為每個地區情況都不一樣，像畢節十個縣區我們是根據它的十個縣區的獨特的生態和氣候條件，我們打造了在中國的西南部兩大基地，一個基地是中國西南部最大的蔬菜瓜果生產基地，一個是中國西南部最大的肉牛養殖基地。在蔬菜基地，我們建設了15萬棟大棚，100多萬畝蔬菜瓜果大田基地，以及配套的育苗中心，引進來上下遊企業79家，來解決農民種什麽、怎麽種、賣給誰的一個根本性問題。現在一個大棚，快的蔬菜40天就可以生產一茬菜，刨去冬天，一年可以生產6茬，就是說一個大棚一年可以增加收入8000到1萬塊錢，也就是說，一個大棚可以解決兩個人的脫貧。我們在十個縣區打造建設了15萬個大棚，這就形成我們國家在西南地區一個大的蔬菜瓜果生產基地。

再就是肉牛養殖基地。我們在十個縣區裏建設了1000個養牛場，引進了15萬頭安格斯種牛，引進了200萬只凍精，改造了當地100多萬頭的土牛。平均水平算下來，養一頭牛大概一年可以增收4000多元，不管是用什麽形式，養一頭牛就可以解決一個人的脫貧。當然我們除了打造這兩大農業產業基地之外，還有其他的產業扶貧，比如在經果林方面，我們建造了10幾萬畝油牡丹；在中草藥產業方面，我們建設了十幾萬畝丹參、天麻等產業，包括旅遊產業方面也做了鄉村旅遊、農家樂等等。其他產業也配置了很多，都是因地制宜地配置了這些產業。

關於移民搬遷扶貧也非常重要。移民搬遷扶貧，尤其是像貴州、像畢節市是烏蒙山區的一部分，很多老百姓住在深山老林裏，路不通、水不通、電不通，房子不遮風不擋雨，從山裏走出來要幾個小時，孩子們上學要跑很遠的地方。像這種情況，他不搬出來是無法脫貧的。所以我們就在十縣山區建設了50個新農村和9個移民搬遷社區和一個古鎮，來解決4.2萬貧困戶，18.4萬人的移民搬遷。同時我們移民搬遷出來以後，每一戶平均給他都配了兩個以上的產業，這樣才能保證他搬得出來，能夠穩得住，能夠實現持續的脫貧。現在我們50個新農村已經全部建設完畢，搬遷完畢，到今年年底我們可以把18.4萬人的移民搬遷工作全部完成。

關於就業扶貧。就業扶貧來得最快，是一人就業全家脫貧。我們為貧困的勞動力8萬多人進行了職業技術培訓，解決了4.3萬人在當地產業就地就業和異地就業。4.3萬人的年平均收入是在4.2萬元左右，也就是說一個人就業了，就解決了一家人的脫貧工作。當然扶貧不僅僅是產業扶貧、移民搬遷扶貧和就業扶貧，還包括其他的教育扶貧，我們建了幾十座學校，有醫院、有老人院、有兒童福利院、職業技術學院等等，還有其他扶貧的方式。

目前，我們國家還有3000多萬貧困人口，有8萬個貧困村，有2500多萬民營企業，如果每300家企業當中有一個企業去幫一個村，那麽就可以實現村村有企業幫扶。這樣就形成了一個龐大的社會幫扶的力量，就可以為實現我們總書記提出的到2020年所有的貧困人口和貧困地區要一道邁入小康社會的目標，貢獻我們民營企業的力量。謝謝大家！

新華網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)