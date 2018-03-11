全螢幕手機成風潮 面板廠火力全開搶商機

智慧型手機面板進入新一波規格戰，全螢幕、異型設計成為焦點，TrendForce 光電研究 (WitsView) 預估，今年全螢幕手機市場滲透率上看 44.6%，2021 年將突破 90%；面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW)、華映 (2475-TW) 也都表示，新開單的案子幾乎全是全螢幕，各面板廠鎖定這股熱潮大搶商機。

WitsView 研究協理范博毓指出，去年全螢幕手機開始成為市場焦點，三星與蘋果新機帶起高屏占比設計風潮，在智慧型手機市場趨於飽和、換機動能放緩的情況下，外觀的調整成為手機品牌廠商操作的規格變化之一，全螢幕手機一躍成為市場主流。

范博毓表示，三星、樂金電子，及眾多中國品牌外，連過去一年佈局較保守的索尼，也在今年 MWC 中正式推出全螢幕旗艦機種；蘋果 iPhone X 採用 Notch 異型設計搭配 3D 人臉辨識方案，今年 Notch 異型設計成為各手機品牌廠開發的焦點，部分面板廠都積極添購切割設備，以對應客戶提出的不同開發需求。

友達總經理蔡國新指出，已看到全螢幕手機面板趨勢，目前幾乎所有客戶新開發出來產品都以 18:9 為主，取代 16:9 的速度相當快，新的一代產品可能 19:9 甚至是 20:9 的高屏占比。

他表示，除了全螢幕成為主流之外，新一代手機搭配異形切割技術，能提供手機上的應用更加流暢，友達具異形切割技術，目前除 18:9 全螢幕出貨比重非常高之外，在異形切割的產能準備也都到位，希望在出貨中快速提升在異形割比重。

除了全螢幕及異形切割之外，蔡國新說，也將內嵌式觸控技術加到手機上面，除實現與客戶在產品對接上一站式服務，更讓友達很多的技術整合更好，技術在客戶端發揮的效益更高。