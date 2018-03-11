NOW球星／國際賽首進球陳慶烜：27歲我還有國腳夢

「我 27 歲了，但我還沒有放棄，我還想入選國家隊。」航源 FC 參加 2018 亞足聯盃出征澳門，對戰澳門 4 連霸冠軍隊賓菲加，當家前鋒陳慶烜上半場梅開二度，也達成生涯首次在國際賽首度進球的成就，27 歲的他透露仍舊懷抱著國腳夢。



▲陳慶烜賽後受訪。（圖／鍾東穎攝 , 2018.03.07）

陳慶烜自葫蘆國小 4 年級開始踢球，一路都是讀的足球傳統名門學校，石牌國中，新北高中，輔仁大學，到現在是輔大運管所碩三，身材不錯 184 公分可與洋將抗衡，不過在這 16 年的時間內卻未曾入選過國家隊。

陳慶烜說，「可能我開竅得比較晚，大三、四才開竅。在輔大踢球很開心，教練教，我慢慢吸收、進步，成果出來也會被肯定，看到進步所以更堅持繼續踢下去。」



▲航源 FC 陳慶烜（圖／航源 FC 提供）

為何如此堅持，陳慶烜想了幾秒吐出 4 個字，「就是喜歡」，上屆 2014 年巴西世界盃陳慶烜還和隊友兼同學，同為輔大主力的徐翊飛到當地，在南美幾個國家遊歷了一下，親自體驗世界盃的熱潮，為這一趟努力存錢花了 20 萬左右，這一切足以讓人相信就是這麼簡單。

對於未來陳慶烜還沒有定論，「27 歲了，看還能走到哪，今年一定要會畢業，未來如果能踢就繼續踢。」陳慶烜去年加入國訓隊完成兵役，今年還未知，若母隊航源 FC 願意和他簽約，他也表示很樂意繼續效力。

2018 亞足聯盃 I 組首役，陳慶烜所屬的航源 FC 可惜最終未能守住勝果，以 2:3 遭逆轉落敗，第二戰將是主場首戰，將於 14 日 19 點迎戰北韓勁敵 4.25SC(體育俱樂部)。期盼陳慶烜或是其他隊友能透過這次國際賽展現光芒、讓自己被看見，跳上更好的層級。



▲陳慶烜頭槌為航源 FC 首開紀錄。（圖／航源 FC 提供）

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