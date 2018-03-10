〈外幣需求夯〉想掌握換匯甜蜜點 銀行3服務免盯盤就能操作外匯

市場擔憂全球貿易戰發展情況，預期短期內新台幣仍維持區間震盪走勢，民眾如何在工作忙碌之餘，隨時掌握匯率並換匯在「甜蜜點」，專家建議，可善用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知以及自動限價掛單等 3 大自動化服務，免盯盤就能操作外匯。

根據金管會統計，去 (2017) 年 12 月全台銀行外匯存款餘額達 9.7 兆，年成長 8.77%，顯見匯率波動影響民眾兌換外幣的意願。

Money101.com.tw 台灣董事總經理周純如，民眾買匯的目的不論是為了旅遊還是理財，建議民眾在匯率相對低的水位，採取分批買進的策略，來平均分攤買匯成本。

而國際匯率因為時區、經濟局勢脈動，24 小時都在波動，想要換匯在甜蜜點，周純如建議，可以善加使用銀行提供的匯率報價組合設定、到價自動通知以及自動限價掛單等自動化服務，其中自動限價掛單僅限於外幣兌外幣。

目前市面上有外幣兌外幣自動限價掛單服務的包括花旗銀、星展銀、匯豐銀及台新銀，可兌換幣別包括美元、歐元、日圓、英鎊、港幣等 6 至 20 種不等的幣別，客戶只要在掛單時間內設定目標匯價，等到觸及目標價格，就會自動換匯，換言之，客戶無須時時盯盤，也能換到理想匯率。

不過，自動限價掛單服務的單筆成交金額門檻較高，花旗 eFx 須等值 1 萬美元，星展、滙豐須等值 2 萬美元，台新銀行到 3 月底只要原幣別 1 千或是日幣 10 萬元就可接受掛單。