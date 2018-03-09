三大法人賣超3.4億元 FII掛牌外資不領情 連3天賣超鴻海

台股今 (9) 日終場上漲 41.58 點，以 10865.82 點作收。三大法人土洋對作，外資及陸資賣超 19.8 億元，外資自營商買超 0.57 億元，投信買超 3.02 億元，自營商自行買超 2.45 億元，自營商避險買超 10.92 億元，合計三大法人賣超 3.4 億元。個股方面外資不領情 FII 赴陸掛牌利多，連續 3 天賣超鴻海。

期貨部分，三大法人則是投信單獨偏多，外資減碼多單 742 口，淨部位多單來到 48919 口；投信回補空單 978 口，淨部位空單來到 31988 口；自營商加碼空單 722 口，淨部位空單來到 4340 口，合計三大法人減碼多單 486 口，淨部位多單為 12591 口。

外資今天主要買盤集中在中低價股為主，包括旺宏、聯電、宏碁、緯創、京元電子、仁寶、英業達等，外資都有超過 2000 張以上的買超，其中聯電更連續 2 天買超逾 1 萬張。

不過電子三雄外資卻相當不給面子，其中鴻海遭連 3 天賣超，台積電也轉為賣超，僅股王大立光獲外資青睞，連續 3 天買超。

金融股部分，外資賣壓則是有略減，包括永豐金、華南金、中信金、開發金、兆豐金、國票金等都見外資買盤加持，至於金控雙雄國泰金及富邦金，以及台新金、元大金、新光金、玉山金等，則是外資減碼標的。

ETF 部分，外資中止連續 3 天買超台灣 50；至於台灣 50 正 2，外資也同樣中止連續 3 天買超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 12 天賣超。

外資集中市場買超第 1 名為旺宏，買超張數 22493 張，第 2 名聯電，買超 13547 張，第 3 名宏碁，買超 8256 張，第 4 名緯創，買超 5956 張，第 5 名永豐金，買超 5684 張。6 到 10 名依序為，華南金，買超 4362 張；日月光，買超 3611 張；達運，買超 3025 張；可成，買超 2754 張；京元電子，買超 2698 張。

外資集中市場賣超第 1 名群創，賣超 27373 張，第 2 名元大台灣 50 反 1，賣超張數 17494 張，第 3 名富邦 VIX，賣超 14639 張，第 4 名華邦電，賣超 10452 張，第 5 名大同，賣超 10401 張。6 到 10 名依序為，友達，賣超 7126 張；國泰金，賣超 6429 張；元大滬深 300 正 2，賣超 5577 張；台積電，賣超 5267 張；鴻海，賣超 5186 張。

法人表示，從目前盤勢來看，內資已然成為台股指數攻堅的主力，尤其當外資連續賣超電子權值股，指數還能緩步走揚，可見得內資態度確實相當堅定，不過現在美國政經局勢還有變數，未來美股走勢以及 2 月營收表現，仍將是影響台股後續的關鍵。