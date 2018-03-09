決議不升息後 加拿大央行維持2%通膨目標

加拿大央行 (BOC) 週四 (8 日) 發布了對該國經濟擴張的樂觀評估報告，雖然加拿大央行在週三 (7 日) 宣布維持利率不變，但在該份報告中，該央行仍重申將保持謹慎態度，以試圖將利率升息至更為正常的水平。

該份報告是由加拿大央行副總裁 Tim Lane 在決定維持利率不變後，隔一天才發表，而報告大意是解釋加拿大央行之所以並未升息之決定。

Lane 表示，全球和加拿大的經濟數據大致上與預期相符，也給予了加拿大央行信心，將通膨維持在 2% 的目標附近。此外，加拿大央行一直在平衡經濟擴張太快，及拖延太久的風險，減少需要晚期升息來抑制通膨的窘境。

加拿大央行利率 / 圖：Tradingeconomics

像其他中央銀行般，加拿大央行一直思索如何不引發金融風險的情況下，將歷史新低的利率升息至正常水平。央行預估其自然利率 (neutral rate)，即保持經濟不會過熱或過冷的利率，應當介於 2.5% 和 3.5% 之間，但目前加拿大的自然利率為 1.25%。

目前市場還未把未來的升息空間，對加幣進行定價，經濟學家預期加國下一次升息將在今年 7 月，而大致觀感認為今年還有 2 次的升息空間。

Lane 較關心的是長期失業人口的提升、年輕人口失業率較高等議題。其他不確定因素包含了美國不斷增加的貿易保護主義、美國升息幾率、及國內出口商競爭力。