去年價格變動的翹尾影響 中國2月PPI年增3.7%

中新網報導，中國國家統計局今 (2) 日發佈的 2018 年 2 月份全國居民消費價格指數 (CPI) 和工業生產者出廠價格指數 (PPI) 資料顯示，CPI 月增 1.2%，年增 2.9%；PPI 月減 0.1%，年增 3.7%

(圖：中國國統局)

對此，國統局城市司高級統計師繩國慶表示，CPI 受春節因素影響漲幅擴大。從月增率看，CPI 漲幅比 1 月擴大 0.6 個百分點，主要是受春節因素和氣溫偏低雙重影響。

一是全國大範圍降溫天氣影響了部分農產品的生產和運輸，加之春節期間需求和消費量增加，食品價格上漲 4.4%，影響 CPI 上漲約 0.88 個百分點。其中，鮮菜和鮮果價格分別上漲 18.1% 和 6.4%；水產品和畜肉類價格分別上漲 8.0% 和 2.0%，四項生鮮食品合計影響 CPI 上漲約 0.82 個百分點。

二是春節前後出行人員增多，推動交通旅遊價格上漲，飛機票和長途汽車票價格分別上漲 19.7% 和 5.8%，旅行社收費和賓館住宿價格分別上漲 12.2% 和 2.9%，上述四項合計影響 CPI 上漲約 0.27 個百分點。

三是春節期間城市務工人員集中返鄉，人工費上漲，車輛修理與保養、理髮和家庭服務價格分別上漲 9.9%、5.5% 和 3.5%，合計影響 CPI 上漲約 0.06 個百分點。

從年增率看，CPI 漲幅擴大主要受春節「錯月」影響。今年春節在 2 月份，而去年在 1 月份，春節「錯月」致使 2 月份的對比基數相對較低，加之春節前後食品和服務價格環比上漲導致 CPI 同比漲幅擴大。據測算，在 2 月份 2.9% 的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為 1.1 個百分點，新漲價影響約為 1.8 個百分點。

繩國慶認為，考慮到「節日因素」消退，預計 3 月份 CPI 同比漲幅將有所回落。

中國 2 月工業生產者出廠價格指數 (PPI) 月減 0.1%，年增 3.7%。 (圖：AFP)

繩國慶指出，PPI 較上月微降、年增率繼續回落。PPI 由 1 月上漲轉為本月微降。生產資料價格下降 0.1%，生活資料價格持平。在主要行業中，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降 0.7%。由升轉降的有燃氣生產和供應業、有色金屬冶煉和壓延加工業、非金屬礦物製品業，分別下降 0.9%、0.8% 和 0.4%。漲幅回落的有石油和天然氣開採業，上漲 0.4%，比上月回落 2.9 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲 0.2%，回落 2.4 個百分點。漲幅擴大的有煤炭開採和洗選業，上漲 1.2%，擴大 0.4 個百分點；水的生產和供應業，上漲 0.5%，擴大 0.3 個百分點。

(圖：中國國統局)

與去年同期相較，2 月 PPI 漲幅繼續回落，比上月回落 0.6 個百分點。生產資料價格上漲 4.8%，比上月回落 0.9 個百分點；生活資料價格上漲 0.3%，漲幅與上月相同。在主要行業中，漲幅回落的有非金屬礦物製品業，上漲 13.0%，比上月回落 0.4 個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 11.5%，回落 3.6 個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，上漲 10.0%，回落 0.8 個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲 7.4%，回落 3.0 個百分點；化學原料和化學製品製造業，上漲 6.1%，回落 2.1 個百分點。上述五大行業合計影響 PPI 同比漲幅回落約 0.57 個百分點。據測算，在 2 月份 3.7% 的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為 3.5 個百分點，新漲價影響約為 0.2 個百分點。