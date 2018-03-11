〈亂世職場學〉守住自己的心，再也不怕職場暗黑

很多人不怕工作多，也不太計較薪水，但只要想到沒人性的主管、苛刻的老闆、背後傳八卦的同事，就恨不得能夠立即逃離。更令人沮喪的是，不僅職場充滿勾心鬥角，整個社會更是充滿各種不公不義的事情，經濟沒起色、官員只會推卸責任、老師不知道怎麼教學生、房子、車子都買不起……，在負能量爆表的無望人生中，莊子為我們指出一條明路。



職場很難，愛護己心後變得不難。進入職場如是，求學中途亦然，或者活在人情之網中的每一天。

記住在進入職場前，或進入職場後的每一天，上班途中你都得這麼問自己：我為什麼要走進這個單位、這家公司？我為何要賺這個錢、以此謀生？這份工作對我個人生命的意義是什麼？投注這麼多時間又是為了滿足生活中的哪些需要？

如果因人而異的答案中，都有個叫「幸福」的理由，那你千萬要小心、千萬不能違背初衷。因為覺得幸福的時刻，不可能有負面情緒；負面情緒發作時，不可能自覺幸福。千萬不要為了工作而心情沈重、鬱卒煩悶、焦躁不安、不滿忿怒；千萬不要讓佔一天清醒時刻大半時間的工作，使你距離幸福越來越遠。

倘我昨天分明是那麼地快樂，那為何今天的我會是這麼地悲傷？──如果昨天的、曾經的快樂都是真的、恆定的，或至少快樂的質量是多到足以儲值的，那為何今天悲傷來的時候，過去曾經的快樂全然不見蹤跡、沒有殘留些許，讓我足以沖淡今日的悲傷？──那麼，面對今天教我傷痛異常的人事物，如何讓傷痛不那麼傷痛、甚至了無悲傷，如何才能夠擁有恆定的、不會倏然消失的喜樂？

也許你會說：承接的工作，上班時間照例做不完，那麼除了長期割捨原該用餐、休息的時間，耗神燒肝來完成──莊子可有留下具體易學的良方，容你我作出既可保全心身、又能無愧專業的抉擇？

或者你會說，你也不想情緒低落，可老板太惡，公司太黑，課業太重，時局太難，心情想好也好不起來──莊子於是挑最艱難的時局、最難搞的對象，為我們具體說明相處容易之道與心情安好之方。

也許老天爺在你身邊安排一個擇惡固執、永遠不知悔改的人，只是為了讓你學習不再被激怒、不再被傷痛、不再因此而失控，知道這一切都是自然，而不再有待於外。於是，漸漸，能夠以不波不瀾的心對待人間失常；物換星移間，忽然懂得享受有能力主宰己心的無上歡喜。原來昨日自以為被激怒、被傷痛、被失控的那些失常，只有在自我的成見中才屬失常；在本不該一切完美的真實世界裡，那其實都是正常。真正讓一己失去好心情甚至好睡眠的，是自身欠缺的能力：欠缺甘願主宰一己心身的能力。愛「心」不難，最愛「心」卻難。在那個講究忠君與孝親的時代氛圍裡，莊子要我們不亞於忠愛君王、孝順爹娘、甚至有過之而無不及地珍惜、關注、鍾愛己心。

家庭，是這世上最值得珍惜的所在；莊子卻說，心靈尤其是。

國家，是這世上最值得報效的存在；莊子提醒：心靈更是。

天下，是當時的知識分子所懷抱的最遼闊且終極的關懷；莊子指出，心靈才是。

莊子筆下〈人間世〉裡的暴君與刻薄之人懷抱的，都是一顆永遠看不到自我缺點的「心」──只清楚看到自己以外其他人的缺點，並把自己所有的不幸都歸咎於他人。相反的，莊子認為能夠回過頭來照見自己的缺失，並致力將一點又一點的缺失連根拔除，才是有生之年最堪致力之事。

勇於不敢 愛而無傷：莊子，從心開始二

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