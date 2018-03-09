統計局：中國2月份PPI同比上漲3.7%

據統計局網站3月9日消息，2018年2月份，全國工業生産者出廠價格同比上漲3.7%，環比下降0.1%。工業生産者購進價格同比上漲4.4%，環比上漲0.1%。1-2月平均，工業生産者出廠價格同比上漲4.0%，工業生産者購進價格同比上漲4.8%。

工業生産者出廠價格中，生産資料價格同比上漲4.8%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約3.60個百分點。其中，采掘工業價格上漲6.4%，原材料工業價格上漲5.9%，加工工業價格上漲4.2%。生活資料價格同比上漲0.3%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點。其中，食品價格持平，衣着價格上漲0.5%，一般日用品價格上漲1.1%，耐用消費品價格下降0.1%。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲12.1%，有色金屬材料及電線類價格上漲8.3%，黑色金屬材料類價格上漲7.0%，燃料動力類價格上漲6.0%。

工業生産者出廠價格中，生産資料價格環比下降0.1%，影響工業生産者出廠價格總水平下降約0.08個百分點。其中，采掘工業價格上漲0.6%，原材料工業價格持平，加工工業價格下降0.2%。生活資料價格環比持平。其中，食品和衣着價格均持平，一般日用品價格下降0.1%，耐用消費品價格上漲0.1%。

工業生産者購進價格中，燃料動力類價格環比上漲0.9%，黑色金屬材料類價格上漲0.1%，有色金屬材料及電線類價格下降0.6%。

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