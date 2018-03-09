傳今年年底 ECB將以每月購債100億美元讓QE逐步退場

雖然今日德拉吉藉著對歐美貿易戰升級表示不滿，成功打擊歐元，同時適度降低央行的通膨預期，但是最棘手的大麻煩依舊擺在眼前：為了取得資金，ECB 正快速耗盡合格 (德國) 債券。

但雖然德拉吉在 ECB 聲明中移除了對寬鬆偏見的語言，ECB 未來幾個月不會買更多債券這不令人意外，但還是沒有談到 QE 慢慢退場的時間、順序或具體細節。

ECB 似乎反而挑彭博社幫他試試水溫，數月前一篇報導指出，ECB 一篇「內部人員對貨幣政策未來之路的計算」外流了，其中談到「知情人士透露 ECB 預計今年第四季停止總額 300 億歐元的資產收購行動。」這意味 ECB 從 10 月到 12 月每個月將僅取得 100 億歐元，屆時 QE 將會結束，或者如彭博社所說：

今年最後三個月延長的 300 億歐元計畫將允許短暫減緩，目前一季採購速度約莫 900 億歐元，或每一個月 300 億歐元。

德拉吉過去曾公開表達過，這樣迷你退場的原因是「決策者長期以來均認同，QE 不能突然終止」。

可以確定的是，雖然彭博社的報導很快又緩和說道，「這是技術性假設，不構成 9 月過後購債的預先承諾，目前的政策已有終止的排程。」顯然德拉吉完全不會碰著這議題：管理委員會成員內有廣泛認同，QE 應該在今年底前終止。

ECB 目前為止只在 2 個場合縮減其 QE：一次是 2016 年 12 月，將每月購債規模自 800 億歐元縮減為 600 億歐元，接著是去年 10 月，德拉吉宣布未來每月購債規模將近一度砍半至僅 300 億歐元。但同時，媒體仍在炒「QE 緩步退場」，彭博社又是同一群人證實此消息，可見消息來源大概又是同一票人每個月都在「外洩」消息。

報導也指出，ECB 成員已經注意到市場對歐洲央行在此次會議討論未來利率走勢的預期，認為自上回一月會議以來，利率相當穩定，所以沒有什麼需要擔憂。一如彭博報導，市場已經反映了今年第二季會升息的預期。

換句話說，到 2019 年的一月，就只剩下日本央行的黑田持續挹注流動資金，這任務也越來越是 BOJ 面臨的問題，因為 BOJ 目前擁有了近一半的日本公債，這對日本債市的穩定性來說將形成結構性的隱憂。