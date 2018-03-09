康健國際(03886-HK)向第一信用(08215-HK)追討8000萬貸款

康健國際(03886-HK)發表公告，已向第一信用金融(08215-HK)及其附屬公司發出法律追討函件，要求對方即時償還尚欠旗下附屬公司邦利財務的貸款本金及利息，合共8000萬元。

第一信用金融早前發表公告，指其附屬公司第一信用財務作為借款人，向邦利財務貸款2億元，其中第一筆5250萬元的本金及利息於2月27日到期，第一信用財務至3月2日仍結欠邦利財務約3001萬元的本金及利息，而第一信用財務及第一信用金融並無收到任何還款要求。

康健回應指，去年12月，邦利財務已收到來自第一信用財務函件，第一信用財務要求延長當時總額為1.6億元的尚未償還本金，邦利財務隨後已經以書面方式拒絕，並明確要求第一信用財務根據貸款協議的條款償還尚未償還本金及其應計利息。至今年1月，邦利財務再收到兩封函件，要求將部分應繳付的第一筆貸款延長還款期，邦利財務再次拒絕有關要求。

康健國際稱，第一信用財務未能於到期日按時償還第一筆貸款已構成違反貸款協議，使邦利財務有權要求其即時償還所有金額。因此，該公司昨日已向第一信用財務及其母公司第一信用發出法律追討函件，要求其即時償還其結欠邦利財務之未償還本金約8000萬元連應計利息。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)