〈蘋果新供應鏈出爐〉台廠兆利、景碩、谷崧新進榜

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，今年共有 42 家台廠入榜，比去年 39 家多了 3 家，而新進榜的廠商包含兆利、景碩、明安、谷崧、新至陞科技等皆入榜，不過雙鴻、晶技、臻鼎 - KY、海華科技等則未入列，後續接單情形值得關注。

以下為投資人列出「台廠」新增之供應鏈，與遭剔除的「台廠」供應鏈名單。

2018 年蘋果前 200 大台廠供應鏈「新增名單」如下：

明安國際 (高雄) Advanced International Multitech Co., Ltd.

兆利科技 Jarllytec Co., Ltd.

景碩科技 Kinsus Interconnect Technology Corp.

白金科技 Platinum Optics Technology Inc.

谷崧 Coxon Precise Industrial Co

新至陞科技 Nishoku Technology

值得注意的是，先前在蘋果供應鏈當中的雙鴻、晶技、富祐鴻與臻鼎 - KY 、海華科技等台廠，此次卻未出現在蘋果前 200 大供應商名單之列。

根據蘋果供應鏈名單顯示，鴻海有 31 個據點上榜，鴻海富士康中國製造蘋果產品之廠區包括：廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地，亦有上榜。

封測大廠日月光有 9 個據點入列，包含台灣、中國大陸與韓國等地工廠，皆在蘋果供應鏈範圍之內。

其餘台廠供應鏈名單大型企業名單有：鴻海、和碩、英業達、緯創、廣達、仁寶、台積電、大立光、玉晶光。

零組件廠則有：鴻騰、台郡科、兆利、景碩、健鼎、新日興、光寶科、良維、立訊、美律、致伸、瑞儀、新普、建準、欣興、精元、台灣穗高、TPK、國巨、燿華、鈦鼎、正隆、正美、南亞塑膠、奇鋐、華通、嘉聯益、可成、正崴、谷崧、達方、台達電、日月光。