〈蘋果新供應鏈出爐〉台廠兆利、景碩、谷崧新進榜

週四 (8 日) 蘋果 (AAPL-US) 公布 2018 年前 200 大供應鏈名單，而對比 2017 年的前 200 大供應鏈名單，今年共有 42 家台廠入榜，比去年 39 家多了 3 家，而新進榜的廠商包含兆利、景碩、明安、谷崧、新至陞科技等皆入榜，不過雙鴻、晶技、臻鼎 - KY、海華科技等則未入列，後續接單情形值得關注。
以下為投資人列出「台廠」新增之供應鏈，與遭剔除的「台廠」供應鏈名單。
2018 年蘋果前 200 大台廠供應鏈「新增名單」如下：
- 明安國際 (高雄) Advanced International Multitech Co., Ltd.
- 兆利科技 Jarllytec Co., Ltd.
- 景碩科技 Kinsus Interconnect Technology Corp.
- 白金科技 Platinum Optics Technology Inc.
- 谷崧 Coxon Precise Industrial Co
- 新至陞科技 Nishoku Technology
值得注意的是，先前在蘋果供應鏈當中的雙鴻、晶技、富祐鴻與臻鼎 - KY 、海華科技等台廠，此次卻未出現在蘋果前 200 大供應商名單之列。
根據蘋果供應鏈名單顯示，鴻海有 31 個據點上榜，鴻海富士康中國製造蘋果產品之廠區包括：廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地，亦有上榜。
封測大廠日月光有 9 個據點入列，包含台灣、中國大陸與韓國等地工廠，皆在蘋果供應鏈範圍之內。
其餘台廠供應鏈名單大型企業名單有：鴻海、和碩、英業達、緯創、廣達、仁寶、台積電、大立光、玉晶光。
零組件廠則有：鴻騰、台郡科、兆利、景碩、健鼎、新日興、光寶科、良維、立訊、美律、致伸、瑞儀、新普、建準、欣興、精元、台灣穗高、TPK、國巨、燿華、鈦鼎、正隆、正美、南亞塑膠、奇鋐、華通、嘉聯益、可成、正崴、谷崧、達方、台達電、日月光。