海航科技投資(02086-HK)去年轉賺568萬不派息

海航科技投資(02086-HK)公布，截至2017年12月31日止盈利568.9萬元(2016年度虧損1850.3萬元)，每股盈利1.78仙，不派末期息。

收入1.82億元，按年上升19.69%。

集團計劃發佈兩款核心金融科技產品以利公司業務的發展。這兩款新產品包括：AMR220-C1mPOS讀寫器是一款超可攜式裝置，專為在Android™、iOS、Windows®、Linux®和MACOS®移動設備(智能手機或平板電腦)上使用而設計。它能與市場上各類mPOS系統輕鬆集成。最終使各類智能手機或平板電腦變身為銷售點終端。mPOS系統基礎成本低，其解決方案能夠為商戶提供極大的靈活性，在確保支付安全的同時，保障交易過程順利進行。

另一款為ACR330，ACR330是一款通過EMV認證的車載機。它支援借╱貸記卡，其中包括EMV標準、閉環支付網路、非接觸或NFC技術、電子錢包、Applepay和二維碼(微信和支付寶)支付方式。集團相信，以上兩款金融科技產品會有助於集團將業務範圍擴展至與移動支付、互聯網金融以及金融科技相關的領域。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)