華潤啤酒(00291-HK)欲收購喜力在華業務 交易或超10億美元

據路透社報道，華潤啤酒(00291-HK)正就收購喜力中國業務展開磋商，交易價值可能超過10億美元。此次交易可能涉及喜力在中國的分銷業務和品牌，以及位於廣東、海南和浙江的三大啤酒廠。

作為中國銷量最大的啤酒，為了擴大業務，華潤啤酒一直在尋求高端品牌作為並購對象。華潤啤酒旗下的雪花啤酒雖然幾乎只在中國出售，但卻是全球最暢銷的啤酒品牌。

2016年10月華潤啤酒以16億美元收購南非米勒公司在雪花啤酒49%的股權。當時南非米勒被百威啤酒收購，把雪花的股權全部出售給了華潤。

喜力啤酒公司創建於荷蘭阿姆斯特丹，目前是全球第二大啤酒釀酒商，於1983年進入中國市場，但該公司的高端品牌喜力在高端市場上一直遠遠落後於百威英博的百威啤酒。根據市場信息公司歐睿國際的數據，2016年，喜力在中國市場的占有率只有0.5%，而華潤啤酒的市場占有率超過1/4。

喜力2017年財報顯示，2017年喜力品牌銷量增長4.5%，表現為近幾年來最快增長之一，除了亞太地區之外，其他地區銷量均出現正增長。該公司稱，巴西、南非、俄羅斯、墨西哥和羅馬尼亞的銷量增長率達到了兩位數，並在歐洲包括意大利、西班牙、法國和荷蘭都有健康增長，足以抵消越南、中國，印度和美國銷量的疲軟。

此前華爾街見聞文章提到，中國的啤酒業發展似乎正在放緩。歐睿國際在去年5月的報告中指出，隨著酒類消費的升級，2016年啤酒銷量同比下跌4%。相比之下，大城市中精釀啤酒的銷量正在增加。未來中國啤酒市場將繼續以每年2%的速度收縮。業內人士認為，隨著人口老齡化和消費分化，啤酒業的未來不容樂觀，中高端產品才是中國啤酒企業的未來增長點。自2013年以來，中國高利潤的高端啤酒的銷量，正以每年兩位數的速度增長。

在這種背景下，華潤啤酒收購喜力中國是一個非常合理的選擇。在中國，喜力啤酒的售價是雪花啤酒售價的三倍。

除了喜力之外，喜力公司在中國銷售的品牌還包括，虎牌，蘇爾以及本土品牌力加和海南。

目前為止，雙方公司並沒有就此事做出回應。周四截止發稿，華潤啤酒股價下跌1.28%， 喜力股價上漲2.67%。

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