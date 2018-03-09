【IPO追蹤】天仁茗茶(01705-HK)孖展客難賺大錢

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天仁茗茶香港代理賓仕國際(01705-HK)招股獲投資者熱捧，超購倍數破歷史第二。據市場消息指，投資者如要穩獲一手4000 股，至少需要認購200萬股，即使豪擲千萬元「頂頭槌」亦僅得2手。由於分派不多，直接推高孖展抽新股投資者的利息成本，以頂頭槌計，賓仕14日(下周三)掛牌首日至少需升逾四成才歸本。 據了解，賓仕很大機會會以招股價上限1 元定價，相當於投資者需至少付出200 萬元，才可穩獲1手帳面值4000元股份；以頭槌飛分派率角度，投資者認購1000萬股最多僅可獲8000股計，分派率只有0.08%，甚至低於史上「超購王」、已改名奧克斯的Magnum(02080-HK)的0.14%。 事實上，根據招股書資料，由於超購超過2600倍，因此賓仕要啟動回撥機制，公開發售部分比例將由一成增加至五成， 即5000 萬股股份，相當於約1.25萬手股份。以今次近5 萬份申請計，數字上分派已不可能做到至少一人一手。 賓仕公開發售分派率偏低，影響最大的將是一眾大手借孖展認購的投資者，假設借九成孖展及孖展息1.88 厘計，每張頭槌飛利息成本逾3000 元，折合每股成本達0.41 元，相當於賓仕首日掛牌需升逾41%，投資才不用虧。倘部分頭槌飛可獲多派一手，利息攤減下打和點將相應下降，升27%已可獲利。 除天仁茗茶外，賓仕亦經營日本芝士蛋糕店「徹思叔叔」、英國朱古力店「Hotel Chocolat」等外國知名品牌，並為日本「味覺糖」糖果分銷商，今次上市逾六成集資所得淨額將會用作擴充零售網絡。早前賓仕國際主席、行政總裁兼執董陳錦泉已明言未來目標為天仁茗茶分店總數達49間。 來源：明報