【港股解碼】山東的啓示與反思：上市公司“亂象”多，停牌多年誰之過？

近年來，香港證券市場愈加受內地企業垂青，以其雄厚的市場規模、多元化的融資渠道、國際化的市場平台吸引著內地企業不斷入駐。作爲中國經濟的縮影的山東，在魯港兩地金融領域合作對接的持續推進下，省內越來越多的企業選擇赴港上市。

魯企紛紛赴港上市，隱患悄然而至

根據山東省金融辦公開數據，香港資本市場已然成爲山東省企業融資的重要渠道，截至2017年底，山東省的上市公司共有294家（包含境內上市及境外上市），資金募集額度約6567億元，其中選擇奔赴香港資本市場上市的公司有47家，融資金額爲928億元。選擇赴港上市企業的數量及融資金額分別爲全省境外總量的45%、80%，相比海外市場，選擇赴港上市的山東企業，其比例不容小觑。

然而隨著內地企業赴港上市步伐的加快，潛在的隱患與問題亦隨之暴露。部分企業在經營活動及財務錄入中存在的些許漏洞，讓“風險”有了可乘之機。這些潛藏的隱患一旦暴露，不僅僅辜負了投資者與股東的信任，對于香港證券市場及企業本身來說，無疑是一場劫難。

天合化工停牌3年，中小股東最受傷

港股市場中因企業違規而停牌的公司不在少數，今天就說一說內地最大的潤滑油添加劑生産商--天合化工（01619-HK），自2015年3月26日停牌至今。那麽，天合化工究竟發生了什麽，以致于停牌近3年呢？

據悉，在天合化工在上市兩個月後（上市日期：2014年6月20日），便遭受了沽空機構匿名分析（Anonymous Analytics）的攻擊，沽空報告主要指控天合化工在財務數據方面，存在誇大收入和盈利：

1. 由內地核數師遼甯中衡審核的賬簿，其業績與招股說明書計入的數據存在差異。（因用途不同，已澄清）

2. 天合化工並未支付已聲明的稅項。（公司保留繳稅證明，已澄清）

隨後天合化工未能及時完成對該公司綜合報表的審核，2014全年業績延遲刊發，與此同時，天合化工于2015年3月26日下午1點01分起暫停買賣。

此後，天合化工積極展開動作，整理好未及時發布的業績快報，積極複查審核財務數據，然而這複牌之路，不曾想竟一路坎坷。天合化工停牌後一路澄清、應對複牌條件，然而在2015年5月25日，一紙停牌公告將天合化工打回原地，複牌之路，似乎遠不可期。

市場“蛀蟲”危害大，企業應自省、自查

盡管天合化工積極“洗白”，天合化工仍走不出當前的困局，若其中沒有“文章”、沒有漏洞，又怎會遲遲不能複牌呢？而這場“浩劫”對投資者和市場蒙上的陰影，誰又能拂去呢？

上市企業存在弊病産生的負面影響不容小觑，就天合化工來說，一方面，停牌對中小股東及市場造成的危害，諸如中小股東無法參與交易、港股市場正常交易秩序被擾亂。另一方面，就在上市後兩個月那場來自匿名分析（AnonymousAnalytics）的狙擊戰中，股價跳水式下跌，無數中小股東慘遭重傷，這“傷痛”誰又能去安撫？正如筆者在股吧看到中小股東的吐槽：“天合化工已經停牌快三年了，難道此股票要等我孫子出來享用? ”

（天合化工日線走勢）

其實，內地企業赴港上市的過程中存在的弊病並不少見，比如股權紛爭、財務造假、墮于經營、資金斷裂、信息披露不及時、內幕交易等等，當企業存在違規行爲的時候，以上等等負面因素，不僅可能導致股價的大幅下跌，嚴重時還會造成股票的長期停牌，更有甚者，還會面臨退市清盤的悲慘結局。

山東省赴港上市公司更應引以爲戒，僅僅依靠監管部門的重拳監管，即使及時發現弊病，也不能完全免除中小股東利益受損的可能。而企業本身存在的漏洞，乃是萬惡之源，對于赴港上市的內地企業來說，自省、自查尤爲重要。

港股市場中，像天合化工這樣的“蛀蟲”並不少見，而諸多企業走向困境的結局無疑爲市場打了一劑預防針，內地赴港上市企業是否有所反思呢？

■ 作者｜王潤萍

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