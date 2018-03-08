5家國銀布局柬埔寨 玉山銀連2年獨虧 一銀最賺錢

金管會今 (8) 日核准合庫銀行申設柬埔寨據點，累計目前有 5 家國銀在柬埔寨設點，其中，只有玉山銀行連 2 年獨虧，而一銀因深耕柬埔寨 20 年，是去年在柬埔寨最賺錢的國銀。

合庫申請於柬埔寨金邊分行轄下增設永盛支行及西哈努克支行，今天獲金管會核准，合庫主要是考量柬埔寨目前經濟穩定成長，及評估我國與該國雙邊貿易與投資情形，為能在當地擴增據點建構東南亞區域金融服務網，以協助台資企業順利在東南亞發展業務。

目前合庫柬埔寨金邊分行轄下已有 4 家支行（包括德他拉、菩森芷、暹粒及市中心等支行），加計這次申請的永盛支行及西哈努克支行，已有 6 家支行。

進一步觀察整體國銀在柬埔寨的布局，據銀行局統計，目前我國銀行在柬埔寨設立分支機構，包括國泰世華、玉山各設有 1 家子行，合庫、一銀及兆豐等 3 家銀行設有分行，以及上海商銀設有代表人辦事處。

我國銀行在柬埔寨分支整體獲利情況，2017 年獲利 8.5 億元、2016 年 6.32 億元、2015 年 12.59 億元，連續三年獲利。

不過，唯獨玉山銀行在柬埔寨的子行，從 2016 年就受呆帳提列影響，虧 6.68 億元，2017 年也虧損 7.67 億元，連續兩年合計虧損 14.35 億元。

而最賺錢的為一銀，一銀已在柬埔寨深耕 20 年，去年稅前盈餘 7.3 億元，是在柬埔寨獲利表現最好的國銀。其次依序是兆豐 3.8 億元、合庫 3.4 億元、國泰世華 1.5 億元。