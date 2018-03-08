【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日受到亞洲股市全面反彈上漲之下，使得台股大幅上漲，終場加權指數上漲 77.92 點，站上 10800 點整數關卡以及所有短期均線，後續走勢可望止跌回穩，而外資在現貨部分賣超 9.52 億，合計三大法人現貨淨賣超 2.69 億。

《國際金融市場焦點分析》

美國白宮新聞祕書表示，總統 Trump 將在本週簽署對進口鋼鐵和鋁徵收新關稅的公告，但有可能對墨西哥、加拿大和其他個別國家豁免，美股指數下半場跌幅收斂，尤其是 NASDAQ 和費半指數翻紅。另外，本週宣布辭職的白宮首席經濟顧問 Cohn 可能獲 Trump 指派要職以挽留，因他曾表示現有職位只發揮其 20% 能力。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 公布美國上週原油庫存連續第二週上升，但上升幅度大致符合預期，不過美國原油產量持續在每日千萬桶以上攀升，雖然美股擺脫政治利空收斂跌幅，但油價卻是擴大跌幅，收盤雙雙重挫逾 2%；美股及美元走出川普的首席經濟顧問柯恩將辭職的利空，金價在避險誘因消退下跌回前一日大部分漲幅；在美國農業部即將公布月度報告前，農產品遭遇獲利了結賣壓，小麥下挫近 2%。

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