埃森哲調研：女員工發展好 男員工同受益

北京 2018 年 3 月 8 日電 / 美通社 / -- 埃森哲（紐交所代碼：ACN）最新研究指出，如果企業積極為女員工開闢發展通道，那麼男員工的升遷機遇也會增加。而建立這種積極平等的企業文化，需要把握的關鍵要素包括：清晰的員工多樣化目標、活躍的員工交流平臺、在職培訓以及支持員工遠端辦公等。



在《2018：實現平等》研究中，埃森哲調研了 34 個國家 2.2 萬多名男性和女性在職員工，衡量了他們對 40 項關鍵企業文化要素的看法。結果顯示，在具備這些要素的企業裡，男女員工均對工作更為滿意、更有動力和願望進入管理層：96% 的受訪員工對職業發展感到滿意；93% 的受訪員工渴望得到晉升；93% 的受訪員工期待成為高層管理者。







同時研究發現，當企業具備了這些關鍵要素，男女員工均能獲得更好的發展機遇：女員工晉升至經理或更高職位的可能性將提高 42%，被提撥為高級經理、總監或更高職位的比例是其他企業的五倍；男員工升任經理或更高職位的可能性則將提高 20%，被提撥為高級經理、總監或更高職位的比例是其他企業的兩倍。







埃森哲大中華區人力資本與多元化董事總經理李佩珊指出：「在大中華區，埃森哲已經建立起性別均衡的員工團隊，我們女性董事總經理的比例已接近三成。當企業積極促進女性發展，那麼男性也能一同進步。培育平等的企業文化對於實現性別平等至關重要。」







聚焦中國市場的調研資料，本年度研究發現以下三類核心企業文化因素尤為關鍵：







領導推進：中國企業的領導團隊若能擔負起改善員工多樣性的責任，女性得到快速晉升的幾率將由 40% 提升至 60%。



溝通平臺：活躍的企業內部交流平臺能夠幫助中國女員工拓寬職業道路。在中國，超過 40% 的受訪女員工表示，所在企業尚未搭建起這樣的平臺。



環境支援：企業需要讓員工感受到，他們有責任也享有充分的自由來發揮其創新精神及創造力。同時，領先企業會經常提供在職培訓，幫助提升員工技能，適應職業發展需求。







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