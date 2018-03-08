五礦資源(01208-HK)營運重心轉向拉丁美洲非洲

五礦資源（MMG)（01208-HK)旗下Las Bambas，於2017年全年投產營運，成為公司期內業務增長火車頭，並將公司業績扭虧為盈，錄得股東應佔利潤1.47億美元，不派息。五礦資源董事長國文清表示，將把運營發展重心轉向資源富集的拉丁美洲和非洲。

2017年為 Las Bambas 自投入商業化生產後首個完整商業生産年度,全年銅精礦含銅產量為 453,749 噸。2017年 經營溢利EBITDA 為 17.4億美元,C1 成本 0.99 美元/磅。佔公司2017年 整體經營溢利EBITDA 22.1億美元新79%。

2017年度五礦資源業續顯著改善，扭虧為盈，錄得股東應佔利潤1.47億美元（2016年應佔虧損1.53億美元），經營活動現金流量淨額 23.7億美元，同比升 228%,主要得益於來自 Las Bambas 的貢獻、 商品價格上漲以及重點關注現金產生。集團期內收入增長66%至41.43億美元；每股盈利1.85美仙，虧轉盈；不派末期息。

由於現金流增加,MMG 淨債務減少14.52億美元，於2017年底資產負債率由 79%降 至 74%。期內簡化並加強 MMG 資本結構的資產負債表改善計劃,將導致在集團合併層面年度利息節省約9000萬美元 。這些舉措包括自願提前償還 Las Bambas 項目貸款 10 億美元、贖回 3.38億美元可轉換可贖回優先股以及重新協商22.62億美元股東貸款條款。

Dugald River 於2017年第4季季度開始鋅生產,試車階段共生產鋅精礦含鋅 12,412 噸。該項目進展比 計劃提前且低於預算,預期將於2018年上半年實現商業化生產。Dugald River 在達到額定產能後,將 位列全球十大鋅礦之一。

2017年 經營溢利EBITDA 為22.1億美元,其中包括出售 Golden Grove 、 Century 及 Avebury 資產的稅前利潤1.786億美元。持續經營業務 EBITDA 為20.314億美元,而2016年為 9.492億美元，同比升114%。

受已實現銅價上漲帶動,Sepon 及 Kinsevere 運營 EBITDA 分別為1.19億美元及1.787億美元,同比增加 17%及 54%。由於剝離 Golden Grove 資產,澳洲運營 EBITDA 下跌 13%至 1.561億美元。Rosebery 的 EBITDA 為 1.52億美元,同比增加 34%。

2017年集團資本開支總額為7.053億美元,其中2.747億美元用於 Dugald River 項目開發。公司預期2018年資本開支將介於 5.5至6億美元之間,其中包括完成Dugald River項目所需大約5000萬美元。董事會不建議派付年度股息。 MMG預期將於2018年產銅56萬至59萬噸及鋅 19萬至22萬噸。

五礦資源董事長國文清於業績報告指出，安全至上是五礦資源最核心的價值觀。2017 年,公司可記錄縂工傷事故頻率(TRIF)大幅改進，同比下降38%。但不幸的是,Las Bambas 礦山的一位員工不慎駛離道路，失去生命。

2017 年全球經濟全面復蘇，礦業市場行情穩中向好，礦業行業繼續處於結構調整和優化升級期，各種礦產品價格整體震盪上揚,行業效益顯著改善。得益於市場回暖和公司前期的逆市佈局，2017年MMG實現跨越式發展,取得營業收入41.432 億美元,同比增幅超過66%。

五礦持續提升公司治理和精細化管理水準。自2017年2月國文清擔任董事長、焦健擔任行政總裁以來, 公司在總部職能部門及下屬所有礦山實施了名為「效率評估」的系列降本增效活動,通過調整總部職能部門組 織架構、提升運營礦山生產效率、聚焦現有資產提升資源儲量等舉措,公司核心資產價值不斷提升。此外,公 司新任命兩名主管運營的執行總經理,負責在美洲、非洲、澳洲和亞洲等關鍵戰略地區助推落實公司戰略。

國文清指出，公司大股東中國五礦在年初提出的「三步走、兩翻番」戰略引領下，2017年實現營業收入5,000億元,利潤 總額130億元,雙雙創出歷史新高,超額實現戰略目標，世界500強排名大幅躍升，位居金屬行業第一，成為中國最具實力的金屬礦產企業。在此基礎上，中國五礦將加速打造具有全球競爭力的世界一流金屬礦產企業集團。作為中國五礦海外資源開發的旗艦平臺，五礦資源是推動中國五礦實現世界一流目標的重要支撐和發力重點。大股東將一如既往全力支持五礦資源的發展。

2018年，隨著全球經濟趨勢向好，中國經濟發展空間更加廣闊，金屬需求將繼續保持增長，供給在一段時間內仍維持短缺狀態，金屬礦產品將進入新一輪穩步發展期，集團將充分把握新機遇，實現新增長。

公司將在持續優化資產結構和不斷挖掘現有資產價值、保持 Las Bambas 等礦山的平穩運營、全力推進 Dugald River專案實現商業化生產的同時，積極尋找新的業務增長機會，把運營發展重心轉向資源富集的拉丁美洲和非洲，在持續關注銅和鋅的同時，積極評估其它具有戰略意義的商品機會。

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