挾騰訊概念 「快手」傳今年香港上市 最新估值1410億港元

挾持着騰訊 (0700-HK) 概念的大陸短視頻平台「快手」傳今年將赴港上市，最新估值達 1410 億元 (港元，下同)。

「快手」是一個與 Instagram 或 Periscope 類似的影音平台，過去一年，「快手」的註冊用戶從 4 億個增至 7 億，日活躍用戶也從 3000 萬個增至 1 億個。「快手」每日上傳的影片數量超過 1000 萬部，該平台的大部分觀眾和影片上傳者都來自農村或小地方。

《界面新聞》引述消息人士指出，隨著香港「同股不同權」架構落實，「快手」赴港上市也有望在今年完成。「快手」於年前啓動的 10 億美元 E 輪融資即將完成，最新估值已達 180 億美元 (約 1410 億港元)。

不過，「快手」仍要面對來目《今日頭條》的狙擊。春節期間，根據第三方機構 QuestMobile 統計的數據顯示，「快手」的最新日活躍用戶已經達到 1.2 億，而《今日頭條》旗下的抖音、火山小視頻和西瓜視頻的日活躍用戶則分別為 6200 萬、5300 萬和 4000 萬。

雖然「快手」優勢依然明顯，但《今日頭條》系列產品的漲勢也不容小覷。照這樣的趨勢發展，抖音將很可能在今年完成日活躍用戶過億的目標。

但「快手」也沒坐以待斃，據「快手」內部員工介紹，「快手」今年依然沒有給營銷預算設置上限，目標是 1.8 億日活躍用戶，為此會嘗試很多新的渠道。該員工說：「接下來你會在越來越多的地方看到快手的廣告。」

「快手」和《今日頭條》硝煙已起，戰爭一觸即發。