工業縫紉機自動化浪潮來 強信前2月營收增逾6成

強信 (4560-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 1.26 億元，月減 15.58%，年增 20.8%，累計前 2 月營收達 2.75 億元，年增 60.99%，強信 1 月營收以 1.49 億元改寫歷史新高，2 月仍維持強勁動能，強信前 2 月營收高幅度成長，主因是縫紉機刀類產品及自動化裝置產品銷售訂單增加挹注。

強信去年全年營收 13.72 億元，年增 16.67%，去年第 4 季營收 3.9 億元，也創新高，季增 15.33%，年增 26.17%。強信 2017 年前 3 季財報營收 9.82 億元，毛利率 40.89%；稅後純益為 1.44 億元，年增 11.41%，每股純益為 2.43 元。

強信已完成上市以來首次市場籌資動作，該公司發行 3 億元無擔保公司債 (CB) 募集資金已完成。

強信業績強升主要受惠在各大工業縫紉廠皆大舉投入自動化縫紉設備及自動化裝置，對自動化裝置產品需求大幅提升，加上中國「紡織工業十三五發展規劃」將自動化生產列為重點目標，強信推出的多款自動化裝置，具有低噪音、免維修、長壽命等優勢，加裝此裝置後可提升 40% 以上生產力，在產業上具競爭力。

強信主要生產縫紉設備刀具、裝置、自動化及針位等產品，2016 年開始執行公司第二期五年發展計畫，公司內部目標 2020 年營收要倍增到人民幣 4.8 億元，因應後續營運擴張資金需求，以及償還銀行借款、充實營運資金及資本支出，因此發行 3 億元可轉換公司債。

強信目前營收結構仍以刀具占比最高並超過 50%、針位產品居次在 10%，自動化裝置機構件在上升之中。隨著縫紉機市場朝自動化新裝及維修發展，強信對自家開發的縫紉作業自動化裝置後市成長性看好，主要基於緊接下來功能衣料市場與快時尚產業的同步走揚，將可推升縫紉機自動化新裝及維修市場成長幅度。

強信已在 2015 年完成第一個五年計畫，內容包括興建資材大樓及精密鑄件自行生產投資等。從 2016 年起開始的第二個五年計畫，將大幅強化縫紉機自動剪線、送料、切帶等自動化裝置。強信預期， 隨著兩期五年計畫落實，該公司 2020 年營收可望倍增。