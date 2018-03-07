媒體：為挽回科恩 川普考慮讓他擔任要職

摘要：科恩曾向川普抱怨稱，目前的工作只消耗了他 20% 的能力，如果能把他安排在一個能夠發揮他能力 80% 甚至 90% 的位置上，他就會留下來。否則，他將離開。據 Axios，為了挽回科恩，川普會願意讓他擔任要職，而科恩也會考慮接受。

川普的關稅計劃僅僅是「逼走」白宮經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 的最後一根稻草。

據 Axios 報導，在幫助川普贏得稅改的歷史性勝利後，曾經擔任高盛總裁的科恩一直希望能夠獲得與他能力和經驗匹配的更大挑戰。

科恩曾向川普抱怨稱，目前的工作只消耗了他 20% 的能力。如果川普能把他安排在一個能夠發揮他能力 80% 甚至 90% 的位置上，他就會留下來。否則，他將離開。

上述報導援引知情人士稱，為了挽回科恩，川普會願意為他安排重任，讓他擔任要職，而科恩也會考慮接受。

當地時間周二，美國白宮宣布科恩辭職的消息。此後有媒體報導稱，科恩的離職可能與川普的關稅計劃挑起全球貿易戰直接相關。

美國媒體 Politico 報導援引知情人士表示，科恩在幕後一直試圖阻止上述關稅，或者至少減輕其負面影響。他曾安排了川普和美國鋼鐵行業公司高管的會面，希望能說服川普不要繼續推進他的貿易保護做法。

不過科恩顯然沒有達到目的，CNBC 援引知情人士稱，既然川普已經公開宣布了徵收關稅的計劃，那麼就會得到執行，如果說計劃有什麼改變，可能也就是在對不同國家的區別上。

川普上任 14 個月以來，白宮「內鬥」不斷，要職人員一個接一個的離開。

布魯金斯研究所客座資深研究員鄧恩坦帕斯稍早前分析指出，川普上台頭一年，高層官員流動率 34%，創下過去 40 年來最高紀錄。研究發現，在她追蹤的 64 位高層官員中，有 22 位不是辭職就是遭開除或調職。

更為糟糕的是，有白宮官員擔憂稱，白宮缺少繼任計劃來迅速填補職位空缺，導致內部一片混亂。

川普 6 日在推特上發文否認政府處於混亂狀態，但稱可能會有更多人員變動。「人總是會來會走的，我想在做出最終決定之前進行徹底的對話。」

『新聞來源／華爾街見聞』