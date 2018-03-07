財部指貿易保護成為今年我國出口最大變數與風險

美國總統川普揚言對進口鋼鐵與鋁課徵關稅，引發全球貿易戰的疑慮，歐盟已開始規劃反制動作，引來川普反擊又說要對歐洲進口的車課稅。財政部統計處處長蔡美娜認為，目前看來鋼鐵及其製品出口到美國受到的影響，可能會低於過去的統計數字。但她坦言，貿易保護的升溫將是我國今年出口面臨最重要的變數與風險。

美國總統川普對進口鋼鐵與鋁課徵關稅的方案還沒簽署生效，已有掀起國際貿易戰的態勢。我國有鋼鐵與鋁出口到美國，財政部統計處處長蔡美娜表示，我國每年出口到美國的鋁不到 1 億美元，規模很小；鋼鐵方面，對美出口值 10.4 億美元，占我國對所有美國出口值只有 2.8%，且鋼鐵出口美國占我國整體出口比重才 0.3%。

不過，如果把鋼鐵的製品加總起來看，106 年出口到美國的金額有 37.3 億美元，占我國對美國總出口比重達一成，對我國整體出口的占比更會放大到 1.2%。蔡美娜表示，這次美國的行動看來對各國沒有區別性，各國的競爭基礎會一樣，且廠商已在分散市場，實際影響可能低於上述的數字。蔡美娜說：「有些廠商可能提前分散市場，因此實際的結果可能會比數字呈現的略小」。

目前美國政策狀況仍未明朗，真正的影響還無法評估。不過，蔡美娜強調，今年出口的重要變數與風險就是貿意保護的升溫，這會影響全球貿易活動與經濟，且牽動我國的出口。

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