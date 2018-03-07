五礦資源(01208-HK)2017年扭虧為盈賺1.47億美元

五礦資源(01208-HK)公告稱，2017年集團收入4,143.2百萬美元，同比增加66%;公司權益持有人應佔溢利147.1百萬美元，上年為虧損的152.7百萬美元。收入增加主要是已實現商品價格較高以及Las Bambas全年貢獻(于2016年7月1日實現商業化生産)的銅銷量增加所緻。

期内，經營活動現金流量淨額2,369.8百萬美元，較去年同期增加228%，主要得益于來自Las Bambas的貢獻、商品價格上漲以及重點關注現金産生。

2017年資本開支總額為705.3百萬美元，其中274.7百萬美元用于Dugald River項目開發。公司預期2018年資本開支將介于550至600百萬美元之間，其中包括完成Dugald River項目所需大約50百萬美元。

MMG預期將于2018年産銅560,000至590,000噸及鋅190,000–220,000噸(包括預期商業化生産前後于Dugald River的産量)。

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